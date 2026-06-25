Gesco Nuoto Special di Alassio, un premio dal Panathlon per la prossima traversata dello Stretto di Messina

Alassio. Guia Tognolli, istruttrice della squadra Gesco Nuoto Special di Alassio, ha ricevuto un premio dal Panathlon area 4 che comprende tutti i Panathlon club della Liguria nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Golf Club di Rapallo. Durante l’evento, in cui ogni club designava un rappresentante distintosi durante l’anno per i valori che sposa l’associazione, le è stato consegnato un premio da parte del Panathlon club di Alassio riferito al progetto con i ragazzi della squadra Gesco Nuoto Special che li vedrà partecipare alla traversata dello stretto di Messina il prossimo 21 settembre.

Presentata dalla presidente Emanuela Preve, che ha portato i saluti dell’assessore allo sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, membro del direttivo che ha fortemente voluto la fondazione della sezione alassina ed alla presenza di Carlomaria Balzola anch’esso membro del direttivo, e di Igor Colombi, socio e direttore Gesco, Guia Tognolli ha ringraziato il Panathlon club, il suo direttivo e tutti i suoi associati e la società Gesco nella persona di Igor Colombi e dell’amministratore unico Gianemanuele Fracchia, segretario e tesoriere di Panathlon Alassio, che sono costantemente presenti per agevolare il lavoro che l’istruttrice svolge e sempre attenti alle esigenze dei meravigliosi ragazzi della Gesco Nuoto Special.

“Questo premio – ha detto Guia Tognolli – è frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto tutta la comunità a partire dai colleghi con cui condivido spazi e giornate rappresentati dalla responsabile piscina Laura Pescali fino ad arrivare agli enti del territorio. A tutti va la mia più totale gratitudine e parto con entusiasmo per rappresentare lo spirito della nostra comunità al meglio nella trasferta siciliana”.

“La prossima traversata dello Stretto di Messina – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – sarà un’occasione veramente importante per portare il nome di Alassio e i valori che ci guidano in una manifestazione di grande prestigio. Desidero complimentarmi con Guia Tognolli, con tutti i ragazzi della Gesco Nuoto Special e con la società partecipata Gesco per questo nuovo traguardo significativo che si inserisce nel solco di un percorso straordinario che unisce sport, inclusione e crescita personale. Un ringraziamento particolare va anche al Panathlon Club Alassio per il costante impegno nella promozione dei valori più alti dello sport, sempre all’insegna del fair play e dell’inclusione”.