Il Comune di Garlenda presenta il nuovo ponte in località Villafranca, un’opera attesa che rappresenta un importante passo avanti per la viabilità, la sicurezza e la valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 16.00, quando il nuovo ponte verrà ufficialmente aperto alla comunità con una cerimonia pubblica alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle istituzioni.

La cerimonia vedrà la partecipazione dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone, oltre alle autorità civili e istituzionali del territorio.

“La realizzazione del ponte costituisce un intervento strategico per il Comune di Garlenda, migliorando i collegamenti tra le diverse aree del territorio e offrendo un’infrastruttura moderna, sicura e funzionale” afferma il sindaco Alessandro Navone.

“L’opera è il risultato di un importante lavoro di progettazione e collaborazione tra enti, tecnici e imprese, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità e guardare al futuro” conclude.

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Garlenda, il varo del nuovo ponte

L’amministrazione comunale, che invita tutta la popolazione a partecipare a questo momento di festa e di condivisione.