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Inaugurazione

Garlenda presenta il nuovo ponte a Villafranca. Il sindaco Navone: “Opera strategica per la moibilità del comprensorio” fotogallery

Taglio del nastro per mercoledì 1 luglio, alle ore 16.00: presenti l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, oltre ad autorità civili e religiose

Garlenda, il varo del nuovo ponte

Il Comune di Garlenda presenta il nuovo ponte in località Villafranca, un’opera attesa che rappresenta un importante passo avanti per la viabilità, la sicurezza e la valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 16.00, quando il nuovo ponte verrà ufficialmente aperto alla comunità con una cerimonia pubblica alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle istituzioni.

La cerimonia vedrà la partecipazione dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone, oltre alle autorità civili e istituzionali del territorio.

“La realizzazione del ponte costituisce un intervento strategico per il Comune di Garlenda, migliorando i collegamenti tra le diverse aree del territorio e offrendo un’infrastruttura moderna, sicura e funzionale” afferma il sindaco Alessandro Navone.

“L’opera è il risultato di un importante lavoro di progettazione e collaborazione tra enti, tecnici e imprese, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità e guardare al futuro” conclude.

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L’amministrazione comunale, che invita tutta la popolazione a partecipare a questo momento di festa e di condivisione.

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