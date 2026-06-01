Speleologo 20enne di Finale intrappolato in una grotta a Garessio: salvato dopo 12h di intervento

Finale Ligure. Un giovane speleologo di 21 anni, originario di Finale, è stato tratto in salvo questa mattina (1 giugno) dopo essere rimasto bloccato da ieri a 120 metri di profondità all’interno della rotta dei Cinghiali volanti, nel comune di Garessio (provincia di Cuneo).

I tecnici del Soccorso alpino e speleologico hanno operato incessantemente per tutta la notte nel sottosuolo, superando le complessità morfologiche della cavità e lo hanno tratto in salvo questa mattina poco prima delle 6. Tra loro anche 11 tra tecnici e sanitari del Soccorso alpino e speleologico Liguria.

Il giovane era rimasto intrappolato a -120 metri a causa si un infortunio ad una gamba che era rimasta bloccata da un grosso masso. E’ stato estratto vivo ed è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale per eseguire gli accertamenti del caso.

L’allarme era stato lanciato ieri pomeriggio, 31 maggio, intorno alle 17 dai compagni di escursione. La macchina dei soccorsi è stata attivata immediatamente data la complessità dello scenario ipogeo. Sul posto sono intervenuti complessivamente 53 tecnici del Soccorso alpino e speleologico provenienti da diverse regioni d’Italia: Piemonte, Liguria e Lombardia, oltre alla commissione medica e alla squadra dei disostruttori, specializzata nell’allargamento dei passaggi in roccia stretti o ostruiti.

Dalla Liguria, come detto, si sono mossi in 11 della XIII Delegazione Speleo Liguria. Quattro tecnici sono entrati nella grotta insieme alla squadra di primo intervento per dare soccorso all’infortunato. Quest’ultimo è stato successivamente liberato utilizzando cuscini di sollevamento evitando l’utilizzo di tecniche più invasive. Per questo con la squadra ligure erano presenti anche tecnici specializzati della Commissione Disostruzione del Soccorso alpino.

Il resto del gruppo partito dalla Liguria era composto anche da un’altra squadra di cinque tecnici pronta ad entrare in azione qualora ci fosse stato bisogno di immobilizzare e l’infortunato e portalo fuori utilizzando la barella e tecniche di recupero su corda. Non è stato necessario perché lo speleologo, che si è dimostrato estremamente tranquillo e collaborativo durante l’intervento, è uscito dalla grotta in maniera quasi del tutto autonoma. Inoltre, sempre partito dalla Liguria, era presente anche un sanitario del Soccorso alpino in supporto al medico piemontese già presente.

“Un grazie a tutti – dice Gianmarco De Astis, Delegato del Soccorso speleologico in Liguria -. Ancora una volta il nostro gruppo ha dimostrato capacità, non solo per qualità, ma anche per i tempi di intervento importanti”.

In Liguria la delegazione speleo, tra personale in formazione e già formato, conta circa 35 volontari.