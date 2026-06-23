Fuochi d’artificio a Carcare, l’amministrazione comunale risponde alle critiche degli animalisti

Carcare. Fuochi d’artificio di San Giovanni, l’Amministrazione comunale di Carcare risponde alle critiche dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e del Partito Animalista Italiano (PAI).

“Riteniamo doveroso fare alcune importanti precisazioni, sia per correttezza d’informazione verso la cittadinanza, sia per chiarire le scelte programmatiche dell’ente – spiegano dalla giunta -L’amministrazione non è affatto sorda all’innovazione tecnologica, né arroccata su posizioni del passato. L’ipotesi di sostituire i tradizionali fuochi d’artificio con uno spettacolo di droni luminosi è stata valutata e approfondita attentamente e a più riprese dagli uffici comunali. Tuttavia, la realtà con cui un Comune deve misurarsi ogni giorno è quella del bilancio. Gli spettacoli con droni coordinati presentano oggi costi di mercato talmente elevati da risultare del tutto proibitivi per le finanze di un comune come il nostro. Investire cifre così ingenti per pochi minuti di spettacolo significherebbe dover sottrarre risorse cruciali a servizi essenziali per i cittadini, alla manutenzione del territorio o al sociale. Una scelta che questa amministrazione, per responsabilità verso la comunità, non può e non vuole compiere”.

“Si tratta di una tradizione condivisa dalla comunità. Le misure di sicurezza e l’ordinanza citate nella nota non sono “limitazioni vessatorie”, ma atti dovuti per garantire l’incolumità pubblica e lo svolgimento in piena sicurezza di un evento storicamente atteso – ribadiscono ancora gli amministratori – I fuochi pirotecnici rappresentano un momento di aggregazione, socialità e attrattiva turistica che incontra il favore e il sostegno del 99% della popolazione carcarese. Cancellare o snaturare questo evento significherebbe andare contro la volontà quasi unanime di una comunità che si riconosce in questa tradizione festiva. La vera modernità sta anche nel saper amministrare con realismo, ascoltando la voce della stragrande maggioranza dei cittadini e tutelando l’equilibrio finanziario del Comune”.

“L’Amministrazione continuerà a lavorare affinché lo spettacolo del 24 giugno si svolga nel massimo rispetto delle regole di sicurezza e con il minor impatto possibile, ringraziando fin d’ora tutti le persone che verranno ad assistere allo spettacolo pirotecnico di domani sera, 24 giugno, alle ore 23”.