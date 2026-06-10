Fratelli d’Italia cresce nel savonese: nuove adesioni tra gli amministratori locali

Savona. “Fratelli d’Italia continua a crescere in provincia di Savona e consolida il proprio radicamento tra amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali”. Così afferma il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Rocco Invernizzi che, insieme al presidente del circolo cittadino Avv. Monica Piccirilli, ha ufficializzato l’adesione al partito di un consigliere comunale di minoranza del Comune di Pietra Ligure, Ajet Talka. Martedì prossimo, in occasione della seduta del Consiglio regionale, verranno inoltre formalizzati altri due tesseramenti di amministratori provenienti dal territorio savonese.

“Un risultato che conferma la capacità attrattiva di Fratelli d’Italia e smentisce le ricostruzioni che nelle ultime settimane hanno descritto un partito in difficoltà sul fronte del tesseramento. Al contrario, FdI continua a essere il primo partito della provincia di Savona e registra un crescente interesse da parte di amministratori, consiglieri comunali e cittadini che scelgono di condividere un percorso politico fondato su serietà, coerenza e presenza sul territorio. Le adesioni che stiamo registrando – dichiara Rocco Invernizzi – dimostrano che Fratelli d’Italia è oggi il principale punto di riferimento per chi vuole costruire una proposta politica credibile e concreta nei territori. Mentre qualcuno racconta un partito in arretramento, i fatti ci consegnano una realtà completamente diversa: amministratori e consiglieri comunali continuano a scegliere FdI perché riconoscono il lavoro svolto a livello nazionale, regionale e locale”.

Particolare attenzione è rivolta alle elezioni amministrative del 2027, quando ben 21 Comuni della provincia di Savona saranno chiamati al voto. In quest’ottica il partito ha già avviato un importante lavoro di radicamento e organizzazione.

Per Invernizzi “l’obiettivo è chiaro e ha una scadenza precisa sul calendario: le elezioni comunali di Savona, che si terranno il prossimo anno. La sfida per la conquista di Palazzo Sisto è considerata cruciale tanto è vero che per farsi trovare pronti all’appuntamento con le urne, i due circoli cittadini di Fratelli d’Italia coordinati da Matteo De Benedetti si sono già attivati, avviando una fase di ascolto tra la cittadinanza, le categorie professionali e le associazioni locali. La strategia per Savona – dice Invernizzi – passerà inevitabilmente dalla capacità di fare sintesi all’interno della coalizione di centrodestra, ma FdI punta a presentarsi al tavolo delle trattative con il peso di una leadership territoriale forte e rinnovata”.

“L’obiettivo – prosegue Invernizzi – è aumentare ulteriormente la nostra presenza nei consigli comunali, costruendo liste competitive e valorizzando nuove energie. Stiamo lavorando affinché in ogni realtà amministrativa possano essere presenti due o tre candidati espressione di Fratelli d’Italia, rafforzando così il legame tra il partito e le comunità locali”.

In questo percorso assume un ruolo centrale anche il coinvolgimento delle nuove generazioni. Domenica 14 si terrà infatti, per la prima volta nella provincia di Savona, il Congresso provinciale di Gioventù Nazionale, un appuntamento che rappresenta un momento storico per l’organizzazione giovanile del partito e un’importante occasione di partecipazione e confronto.

“Investire sui giovani significa investire sul futuro del nostro territorio e della nostra comunità politica – sottolinea Invernizzi –. Le idee, l’entusiasmo e l’impegno delle nuove generazioni sono fondamentali per costruire una classe dirigente preparata, capace di interpretare le esigenze del presente e affrontare con responsabilità le sfide di domani. La nascita di un percorso strutturato di Gioventù Nazionale nella provincia di Savona è un segnale di crescita e di vitalità che rafforza ulteriormente il nostro progetto politico”.

Un percorso condiviso con il coordinatore regionale Matteo Rosso e con la commissaria provinciale Paola Ambrogio, protagonisti di una significativa attività di tesseramento e coinvolgimento di nuovi iscritti, non soltanto tra i cittadini ma anche tra amministratori e rappresentanti delle istituzioni.

La crescita di Fratelli d’Italia in provincia di Savona conferma dunque una tendenza ormai consolidata: il partito continua a rafforzarsi, ad attrarre nuove adesioni e a prepararsi da protagonista agli appuntamenti politici e amministrativi dei prossimi anni, puntando anche sulla formazione e sulla partecipazione dei giovani, risorsa indispensabile per garantire continuità, competenza e una presenza sempre più radicata sul territorio.