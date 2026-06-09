“ForMare”, il nuovo tavolo di Regione Liguria dedicato ai mestieri del mare. Ferro: “Sostegno alla blue economy”

Liguria. Nasce “ForMare”, il Tavolo regionale per i nuovi mestieri del mare. Il tavolo, finalizzato a dare una risposta alle nuove esigenze di formazione della blue economy, vanta tra i suoi principali obiettivi l’analisi dei fabbisogni professionali emergenti, la riduzione del divario tra domanda e offerta di competenze e il rafforzamento dell’allineamento tra i percorsi formativi e le necessità delle imprese.

“L’istituzione di questo Tavolo testimonia il nostro impegno in materia di istruzione, formazione e lavoro al servizio dello sviluppo della Blue Economy – dichiara il vice presidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro -. Il Tavolo regionale, finalizzato a intercettare i bisogni emergenti da settori cruciali come la logistica, la portualità e la nautica, supporterà la crescita di uno dei comparti più importanti e strategici per l’economia ligure. Come amministrazione regionale, abbiamo fortemente voluto uno strumento di governance che ci consentirà di condividere le linee programmatorie delle politiche formative e occupazionali a sostegno della competitività del sistema portuale e marittimo regionale, valorizzando le eccellenze del territorio e contribuendo alla crescita economica e sociale della nostra regione”.

“Un’attenzione particolare sarà quindi dedicata a cogliere i bisogni formativi in relazione alle professionalità emergenti nel settore della Blue Economy, i nuovi mestieri del mare” – prosegue Ferro – ‘ForMare’ lavorerà inoltre alla definizione di proposte operative per rendere sempre più efficace l’offerta formativa regionale, favorendo l’orientamento, la continuità dei percorsi di studio e l’inserimento di giovani altamente qualificati all’interno del mondo del lavoro”.

Tra le finalità strategiche del Tavolo, oltre all’analisi approfondita delle nuove posizioni professionali, rientrano il rafforzamento delle filiere formative tecnologico-professionali nei settori marittimo, logistico, nautico, energetico e cantieristico e la futura realizzazione del progetto sperimentale “Scuola del Mare”, destinato a diventare un polo integrato di formazione tecnico-professionale e specialistica per le professioni del mare.