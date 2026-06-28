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Show

Folla sabato sera in piazza Caduti di Nassiriya ad Andora per l’esibizione di Vittorio Brumotti e il suo team

Non soltanto un grande spettacolo, ma un'importante promozione per il territorio

Generico giugno 2026
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Andora. L’estate di Andora si è aperta con lo straordinario spettacolo di Vittorio Brumotti, che ha richiamato circa 2mila persone entusiaste e partecipi.

Un evento eccezionale che ha esaltato la spettacolarità di uno sport tecnico ed estremo, dimostrando come adrenalina, professionalità e sicurezza possano convivere in uno show di altissimo livello.

Le evoluzioni mozzafiato di Brumotti e del suo team hanno conquistato il pubblico, trasformando la serata in un grande momento di intrattenimento e condivisione.

“La presenza di Vittorio Brumotti rappresenta molto più di uno spettacolo. La collaborazione con lui e il suo team costituisce una preziosa opportunità di promozione e valorizzazione del territorio andorese, delle sue eccellenze naturalistiche, dei sentieri, della pista ciclabile, del litorale e del porto”, hanno detto sapere dal Comune.

Brumotti e il suo team sono infatti impegnati anche nella realizzazione di video lungo la pista ciclabile e nei sentieri andoresi. Un’importante vetrina capace di raccontare Andora a un pubblico sempre più ampio, attraverso testimonial autorevoli e fortemente legati al mondo dello sport e dell’outdoor.

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