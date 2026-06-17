Fine vita, Arboscello: “Liguria tra le regioni più attente al biotestamento: ora si acceleri sulla legge per garantire piena applicazione”

Liguria. “I dati diffusi dall’Associazione Luca Coscioni, che collocano la Liguria tra le regioni italiane più virtuose per la diffusione delle Disposizioni anticipate di trattamento, confermano una sensibilità crescente dei cittadini liguri verso il diritto di scegliere consapevolmente sul proprio fine vita. Un segnale importante che rende ancora più urgente accelerare il percorso di approvazione della proposta di legge regionale sul fine vita, ferma da troppo tempo nelle commissioni competenti del Consiglio regionale”, dichiara il vicepresidente del consiglio regionale della Liguria Roberto Arboscello.

“La proposta di legge, che nel frattempo è stata aggiornata anche alla luce delle sentenze e degli orientamenti normativi intervenuti a livello nazionale, deve approdare al più presto in Aula per consentire un confronto e un voto. È importante ricordare che non è in discussione il riconoscimento del diritto al suicidio medicalmente assistito, già sancito dalla giurisprudenza nazionale in presenza di specifiche condizioni, ma la possibilità di garantire procedure certe, tempi definiti e piena applicazione di un diritto che oggi esiste ma che continua a incontrare ostacoli e disomogeneità nell’accesso”, osserva Arboscello.

“Parliamo di persone che affrontano condizioni di sofferenza irreversibile e che chiedono di poter esercitare una scelta libera e consapevole nel rispetto della propria dignità. Dare risposte chiare significa tutelare i cittadini e le loro famiglie. La Liguria non può sottrarsi a una scelta di civiltà e responsabilità: il Consiglio regionale discuta e si pronunci al più presto su questa proposta di legge”, conclude.