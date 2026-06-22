Finale, variazione di bilancio da 4,3 milioni di euro: tutti gli interventi in programma

Finale Ligure. Ammonta a 4.347.405 euro la variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 del Comune di Finale Ligure approvata dal Consiglio Comunale nella scorsa seduta di venerdì 19 giugno 2026. Una manovra resa possibile principalmente grazie alla prima applicazione dell’avanzo libero di amministrazione per la cifra di circa 3 milioni e all’integrazione di alcune risorse per 1,3 milioni derivanti da avanzo vincolato da leggi speciali.

“Il Comune di Finale Ligure ha chiuso il Bilancio 2025 con un avanzo complessivo di 7.012.172 euro – ricorda l’Assessore alle Finanze, Valter Sericano – Questo importante dato è frutto soprattutto di una sana gestione, che non dev’essere letto come una mancata capacità di spesa ma invece come una gestione dei residui e un recupero dell’evasione che ha permesso di diminuire l’FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) e garantirci l’avanzo di cui andiamo in prima applicazione. Oltre a questa applicazione, questa Amministrazione avrà ancora a disposizione 3.837.705 euro, dove accantonato circa un milione per eventuali operazioni straordinarie, mentre rimarranno completamente liberi circa 2,8 milioni”.

Nel dettaglio degli interventi scende invece l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco: “Particolare attenzione, in questa prima applicazione dell’avanzo a cui ne seguirà una successiva e prossima, l’abbiamo voluta rivolgere alla chiusura definitiva dei cantieri in corso, alcuni dei quali si trascinavano da diverso tempo, e alle manutenzioni diffuse e declinate sotto vari aspetti – commenta – Questo cercando di portare avanti una visione coerente, oculata e attenta dei lavori pubblici, compatibilmente con le risorse a disposizione e le necessità che emergono oltre alla programmazione amministrativa. Abbiamo voluto inoltre rivolgere una concreta e consistente attenzione agli impianti sportivi per garantire ai nostri ragazzi che praticano sport di farlo in sicurezza e nelle migliori condizioni possibili, cercando di dare una risposta alle richieste rappresentateci dalle diverse realtà sportive del territorio”.

Tra gli interventi più significativi figurano 600.000 euro destinati all’acquisizione da FS Sistemi Urbani delle aree ex ferroviarie comprese tra Finalpia e Varigotti.

Previsto inoltre uno stanziamento di 350.000 euro per il riscatto di 13 appartamenti inseriti nel Programma regionale di Social Housing, situati tra Palazzo Ruffini a Finalmarina e le ex scuole elementari di Perti. Le unità immobiliari, non più gestite dalla Cooperativa 1° Maggio 1985, passeranno sotto la gestione diretta del Comune, che potrà così programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a renderle pienamente fruibili, ampliando l’offerta abitativa sociale e fornendo una risposta concreta all’emergenza casa sul territorio.

Per il completamento della riqualificazione di Via Dante, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via delle Mura e Via G.A. Arnaldi fino al semaforo in corrispondenza del ponte Bailey, sono stati stanziati ulteriori 516.000 euro in aggiunta alle risorse già previste che consentiranno, così, di proseguire il restyling dell’asse viario tra Borgo e Marina.

Altri 98.000 euro saranno impiegati per proseguire l’attuazione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche): “In questo caso – precisa l’Assessore ai Servizi Sociali, Luciana Di Mauro – non si tratta di un semplice adempimento tecnico, ma di una scelta politica e sociale fondamentale per trasformare la nostra città in un modello di inclusione e vivibilità, abbattendo non solo gli ostacoli fisici, ma anche le distanze sociali. Un ambiente urbano privo di barriere garantisce il diritto fondamentale alla mobilità autonoma per le persone con disabilità, gli anziani, i genitori con passeggini e chiunque affronti una ridotta capacità motoria, anche temporanea. Ridurre gli ostacoli significa combattere attivamente l’isolamento, promuovendo la socializzazione e la partecipazione alla vita della comunità”.

La cifra di 85.000 euro andrà invece ad integrare i lavori di ripristino della passerella Castelletto-San Donato, in vista dell’avvio, previsto per l’autunno, del cantiere relativo all’ultimo lotto mancante dopo quelli portati a termine nelle scorse settimane. Sempre per quanto concerne Località San Donato, sono destinati ulteriori 150.000 euro per completare gli interventi sul versante collinare sovrastante la sede stradale oggetto di lavori a seguito degli eventi franosi della primavera 2025; dopo le opere di sistemazione e messa in sicurezza già realizzate, si procederà con interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale.

La variazione di bilancio prevede anche un’integrazione di 70.000 euro per la realizzazione della nuova copertura dell’asilo di Finalborgo, i cui lavori sono stati avviati nei giorni scorsi.

Per la realizzazione e l’ampliamento di aree di sosta vengono invece stanziati 184.000 euro. Le risorse saranno impiegate in particolare per la sistemazione delle aree di Via del Cigno, dove la demolizione di alcuni vecchi manufatti consentirà di aumentare la disponibilità di posti auto, oltre che per interventi nell’area dell’ex Cavallino Rosso, nell’area dell’ex spaccio Piaggio, a Gorra e in Via Calvisio.

In applicazione della Legge Regionale 1/2008 sullo svincolo delle strutture alberghiere, 202.675,58 euro saranno destinati a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del Complesso di Santa Caterina.

Saranno complessivamente circa 780.000 euro, ripartiti tra diversi capitoli di spesa, i fondi dedicati alle manutenzioni diffuse sul territorio comunale: dalla cura del verde pubblico alla regimazione delle acque meteoriche, passando per la sistemazione di strade e marciapiedi, l’arredo urbano e i parchi gioco.

Particolarmente rilevante anche il capitolo dedicato all’impiantistica sportiva, che beneficia di uno stanziamento complessivo di 665.000 euro. In collaborazione con la società Doria Nuoto proseguiranno gli interventi alla piscina comunale con la sistemazione degli spogliatoi per un importo di 75.000 euro. Sono inoltre state individuate le risorse necessarie per la manutenzione del campo sportivo “Viola” di Finalborgo e per lo stadio comunale “F. Borel”, per la sostituzione dei vetri della palestra di Via Cadana a Pia e per ulteriori opere di edilizia sportiva. La quota più consistente sarà però destinata alla palestra di Via XXV Aprile, dove verranno eseguiti il rifacimento del campo da gioco e del massetto, oltre agli interventi sulla copertura e sulle pareti laterali interessate da infiltrazioni che stanno compromettendo la struttura. Questo senza tralasciare la parte outdoor, alla quale saranno destinati fondi per migliorare la rete sentieristica in vista del mondiale del prossimo ottobre.