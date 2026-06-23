Finale, Sericano: “L’amministrazione vuole investire sullo stadio Borel: previsto un sopralluogo nei prossimi giorni”

Finale Ligure. “È il terzo anno consecutivo che ospitiamo “Calciomercato L’Originale” e, appena ci è stato proposto, per noi è stata una scelta azzeccata. I talent e gli organizzatori trascorrono una giornata a Finale, ma soprattutto questo appuntamento al Borel secondo me è la cosa più bella, perché permette ai ragazzini che giocano a pallone di conoscere i loro ex idoli e di poter stare con loro, calciare la palla e condividere un momento insieme. Secondo me è molto educativo ed è molto bello“.

Queste le parole dell’assessore finalese Valter Sericano a margine dell’arrivo allo stadio Felice Borel delle telecamere di Sky per la trasmissione “Calciomercato l’Originale”. Da stasera il programma sportivo andrà in scena in provincia di Savona, dove Alassio sarà la sede centrale ma ci saranno anche collegamenti a Pietra Ligure e, appunto, a Finale Ligure. Le immagini girate nel primo pomeriggio con Riccardo Montolivo e Giancarlo Marocchi, infatti, saranno visibili nella prima puntata di questa sera.

Sericano ha raccontato il programma insieme all’equipe dell’emittente nazionale: “Una giornata partita già questa mattina con una bella pedalata nell’altura delle Manie, facendo scoprire quelli che sono i sentieri più importanti, soprattutto in vista del nostro ormai famoso mondiale che ospiteremo a ottobre. Anche i talent di Sky hanno potuto assaporare la bellezza di questi percorsi, vedere dei particolari sentieri e soprattutto delle viste mozzafiato. È stato particolarmente bello. Poi è proseguita alla fortezza, al ristorante presso la fortezza di Castel Franco, dove c’è stato uno show cooking: lo chef ha insegnato loro un po’ la teoria di come realizzare alcuni piatti ed è stato anche lì molto simpatico. Siamo arrivati al Borel e infine siamo andati a fare delle riprese a Finalborgo“.

Poi un passaggio sull’impianto finalese, per il quale l’assesore svela la presenza di un’azione in arrivo: “Questa amministrazione vuole investire sul Borel. Nei prossimi giorni, insieme al mio collega Folco dell’assessorato ai lavori pubblici, faremo un sopralluogo con i tecnici per poter affidare un progetto definitivo che poi potrà partire dagli interventi più importanti, come ad esempio le tribune e la sistemazione del resto del campo“.