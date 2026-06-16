Finale Ligure ospita un convegno sulla contabilità Accrual negli enti locali

Finale Ligure. Sarà dedicato alla riforma della contabilità Accrual negli enti locali il convegno di approfondimento giuridico e contabile organizzato dal Comune di Finale Ligure per mercoledì 17 giugno, dalle 9.30 alle 13.30, nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo.

L’iniziativa, patrocinata da UNSCP Liguria, si concentrerà sul percorso di introduzione della contabilità economico-patrimoniale Accrual nella pubblica amministrazione e sugli impatti operativi che la riforma produrrà sull’organizzazione degli enti locali, sui processi contabili e sugli adempimenti amministrativi.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri, l’assessore alle Finanze Valter Sericano, il presidente di sezione della Corte dei Conti Antonio Scudieri e il segretario regionale di UNSCP Liguria e segretario generale del Comune di Finale Ligure Sabina Desiderato. L’introduzione sarà affidata a Claudia Morich, assessore al Bilancio della Regione Liguria.

Il programma entrerà quindi nel vivo con gli interventi dei relatori. Alle 10 la professoressa Elisa Bonollo, docente associata del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, illustrerà i benefici della riforma Accrual. Seguirà, alle 10.30, la relazione del professor Eugenio Caperchione, ordinario di Economia Aziendale all’Università di Modena e Reggio Emilia e componente dello Standard Setter Board della Ragioneria Generale dello Stato, che analizzerà opportunità, sfide e condizioni necessarie per favorire un reale cambiamento.

Dopo il coffee break, previsto alle 11, il dottor Maurizio Delfino approfondirà le differenze tra il sistema Accrual e l’attuale impianto contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011. Alle 12.15 il dottor Marco Rossi, commercialista e revisore legale, si soffermerà invece sulla valutazione delle immobilizzazioni immateriali.

L’incontro sarà moderato da Selene Preve, dirigente dei Servizi Economico-Finanziari e Innovazione Tecnologica del Comune di Finale Ligure.

Il convegno intende offrire un momento di approfondimento sul percorso di introduzione sulla contabilità Accrual negli enti locali, con particolare attenzione agli effetti che la riforma potrà produrre sull’organizzazione amministrativa, sui processi contabili e sugli adempimenti operativi degli enti. L’incontro si propone di inquadrare il tema della contabilità economico-patrimoniale Accrual nel più ampio processo di evoluzione dei sistemi contabili pubblici, evidenziandone i principali profili applicativi, le differenze rispetto all’attuale impianto contabile armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 e alcune ricadute concrete sulla gestione del patrimonio. L’obiettivo è favorire una lettura organica della riforma e fornire agli enti locali elementi utili per comprenderne le implicazioni operative e prepararsi progressivamente ai futuri adempimenti.

La partecipazione sarà gratuita previa iscrizione. Ai partecipanti verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.