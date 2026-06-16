Finale Ligure, incendio in appartamento: vigili del fuoco in azione

Finale Ligure. Un probabile cortocircuito all’origine dell’incendio divampato nel pomeriggio di oggi in una abitazione in via della Pineta a Finale Ligure.
L’allarme sarebbe scattato intorno alle 18.00, a seguito del denso fumo visto fuoriuscire dall’alloggio.
Immediato l’intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento finalese, che hanno spento le fiamme e operato per la messa in sicurezza della casa.
Secondo quanto riferito sull’episodio, fortunatamente nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata per il rogo.
L’abitazione avrebbe registrato alcuni danni a seguito delle fiamme.
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