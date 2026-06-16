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Rogo

Finale Ligure, incendio in appartamento: vigili del fuoco in azione

L'allarme nel tardo pomeriggio in via della Pineta per il denso fumo visto fuoriuscire dall'alloggio

incendio abitazione vvff

Finale Ligure. Un probabile cortocircuito all’origine dell’incendio divampato nel pomeriggio di oggi in una abitazione in via della Pineta a Finale Ligure.

L’allarme sarebbe scattato intorno alle 18.00, a seguito del denso fumo visto fuoriuscire dall’alloggio.

Immediato l’intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento finalese, che hanno spento le fiamme e operato per la messa in sicurezza della casa.

Secondo quanto riferito sull’episodio, fortunatamente nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata per il rogo.

L’abitazione avrebbe registrato alcuni danni a seguito delle fiamme.

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