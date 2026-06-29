Finale Ligure inaugura lo Sportello di prossimità dell’U.E.P.E. L’assessore Di Mauro: “Unire socialità e legalità”

Taglio del nastro a Finale Ligure per il nuovo Sportello di prossimità dell’U.E.P.E., l’Ufficio Locale per l’Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia, un nuovo presidio di prossimità tra istituzioni e cittadini, pensato per agevolare l’accesso ai servizi e favorire un rapporto più diretto con cittadini, famiglie, enti e realtà locali coinvolte nei percorsi di esecuzione penale esterna.

A partire dal mese di luglio, i funzionari ministeriali dell’U.E.P.E. riceveranno i cittadini presso lo sportello di via Pertica 24, ogni martedì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30, all’interno dei locali già in uso alla Consulta del Volontariato. Sarà presente l’assistente sociale, che costituirà punto di incontro e di riferimento per i cittadini.

L’U.E.P.E. svolge un ruolo centrale nell’accompagnamento delle persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità, promuovendo percorsi orientati al reinserimento sociale, alla responsabilità individuale e alla riduzione del rischio di recidiva, mettendo in stretta relazione tra di loro sicurezza, legalità e inclusione. Un indirizzo condiviso dalla collaborazione anche tra Amministrazione comunale, Ministero della Giustizia e Terzo Settore.

“Questo sportello rappresenterà un servizio di prossimità vicino alle esigenze delle persone così come del sistema giudiziario e che ha un importante valore sociale per la nostra comunità e l’intero comprensorio” ha sottolineato l’assessore comunale Luciana Di Mauro.