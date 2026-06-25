Finale Ligure, il sindaco Berlangieri e l’assessore Sericano premiano le ragazze del Tennis Club per la storica promozione in Serie B1

Finale Ligure. Questa mattina, il sindaco Angelo Berlangieri e l’assessore allo sport Valter Sericano hanno ricevuto presso la sede comunale le atlete e i dirigenti del Tennis Club Finale per celebrare uno straordinario traguardo sportivo: la meritata promozione del team femminile al campionato nazionale di Serie B1.

A nome di tutta la cittadinanza e dell’amministrazione comunale, il sindaco e l’assessore hanno consegnato alle atlete una targa di riconoscimento ufficiale, un simbolo di profonda gratitudine e ammirazione per aver portato così in alto il nome di Finale Ligure nel panorama tennistico nazionale.

“La promozione in Serie B1 è un risultato eccezionale che premia il talento, il sacrificio e lo spirito di squadra di queste splendide atlete – ha dichiarato il sindaco Angelo Berlangieri – Il Tennis Club Finale si conferma un’eccellenza assoluta del nostro territorio, capace non solo di raggiungere vertici agonistici straordinari, ma anche di essere un punto di riferimento e un modello positivo per tanti giovani che si avvicinano allo sport. A loro vanno i complimenti più sinceri di tutta la nostra comunità.”

L’assessore allo sport, Valter Sericano, ha aggiunto: “Questo successo è il frutto di una programmazione seria, del lavoro instancabile dei tecnici e della passione del direttivo. Vedere la determinazione di queste ragazze sul campo è un orgoglio per Finale Ligure. L’amministrazione continuerà a essere vicina e a sostenere realtà virtuose come questa, che valorizzano lo sport come veicolo di crescita sociale e promozione del territorio.”

L’amministrazione comunale rinnova “i più vivi complimenti a tutta la squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza del Tennis Club Finale, augurando loro il meglio per la prestigiosa stagione in Serie B1 che le attende”.