Finale Ligure, il consigliere Guzzi: “Dopo 2 anni la statua di Ganduglia è ancora abbandonata in magazzino”

Finale Ligure. “La cosa assurda è che era già posizionata dalla precedente Amministrazione sul Lungomare altezza Hotel Boncardo , per qualche strano ed incomprensibile motivo e’ stata rimossa ed abbandonata nei magazzini comunali nell’ estate 2024 anziché posizionarla immediatamente altrove, in un posto gradito all attuale maggioranza che è sempre più evidente che agisca per rifare cose già impostate da chi li ha preceduti”. Così, in una nota, il gruppo di minoranza finalese guidato da Andrea Guzzi.

“A settembre 2025, a distanza di un anno dalla rimozione, come minoranza abbiamo chiesto di trovarne sistemazione in modo definitivo. Ma nonostante le molte parole e le innumerevoli promesse nulla si è mosso”, aggiungono-

“La statua di Ganduglia, opera dello scultore Nebiolo, è stata donata al Comune dalla famiglia dell’enigmatico poeta originario del Monte di Pia . La prima collocazione voleva permettere al Poeta di rimanere nel Rione di nascita con uno sguardo verso il suo Monte e di traverso verso il mare. La sua attuale collocazione decisa dalla maggioranza, un area esterna del magazzino comunale tra tubi, vasi rotti, pali e transenne, non rispecchia esattamente un rispetto nei confronti del Passato e della nostra storia. Se non bastano 2 anni per posizionare una statua vuol dire che a Palazzo abbiamo qualche problema gestionale di non poco conto”, concludono.