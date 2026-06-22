Finale Ligure. Mancano meno di 120 giorni ai Campionati del Mondo UCI Mountain Bike Enduro ed E-Enduro 2026 e Finale Ligure insieme alla Finale Outdoor Region si prepara ad accogliere il più importante evento internazionale mai ospitato dal territorio nel mondo dell’enduro. Dal 16 al 18 ottobre 2026 i migliori rider del mondo si sfideranno sui sentieri che hanno contribuito a scrivere la storia di questa disciplina, assegnando le prestigiose maglie iridate nelle categorie Enduro ed E-Enduro.

Per accompagnare il territorio verso questo appuntamento storico, il Comitato Organizzatore Locale e l’Amministrazione Comunale hanno presentato oggi la strategia di comunicazione, il progetto di branding territoriale e le iniziative dedicate al coinvolgimento della comunità locale, degli operatori e del pubblico.

Il filo conduttore che accompagnerà i prossimi mesi sarà il concept “Finale Ligure Home of Enduro“, un percorso di valorizzazione che punta a rafforzare l’identità della destinazione e il legame che unisce questo territorio alla disciplina che qui trova una delle sue capitali mondiali.

“Siamo di fronte a una manifestazione che conferma la Liguria come ‘casa dello sport’ e ribadisce il ruolo della Finale Outdoor Region come punto di riferimento mondiale per l’enduro – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro – Per promuovere un evento di questa caratura sono stati curati nel dettaglio gli aspetti legati a comunicazione, branding territoriale e valorizzazione mediatica, oltre alle iniziative collaterali che daranno un valore aggiunto alla città di Finale Ligure nei giorni della competizione. Un lavoro completo poiché l’obiettivo non è solo raccontare al meglio la gara, ma fare vivere ai tantissimi appassionati delle due ruote la migliore esperienza possibile per questi Campionati Mondiali sul nostro territorio. Siamo certi che si tratterà di un grande successo sportivo, ma anche di un notevole volano promozionale e turistico con ricadute positive per tutta la nostra regione”.

“I Campionati del Mondo UCI Mountain Bike Enduro ed E-Enduro 2026 rappresentano il riconoscimento di un percorso che il nostro territorio porta avanti da oltre vent’anni e che ha visto crescere insieme sport, turismo, imprese, associazioni e comunità locale – commentano Angelo Berlangieri, sindaco di Finale Ligure, e Valter Sericano, assessore allo sport – Oggi abbiamo la responsabilità e l’opportunità di trasformare questo evento in un progetto condiviso, capace di coinvolgere cittadini, operatori economici e volontari, affinché ciascuno possa sentirsi parte di questo straordinario risultato. Il Mondiale sarà una vetrina internazionale senza precedenti per Finale Ligure e per tutta la Finale Outdoor Region, ma soprattutto sarà l’occasione per raccontare al mondo un modello di territorio che ha saputo costruire la propria identità valorizzando il patrimonio naturale, l’accoglienza e una cultura outdoor profondamente radicata”.

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Finale Ligure ospita i Campionati del Mondo UCI Mountain Bike Enduro ed E-Enduro 2026

“La Finale Outdoor Region, di cui Pietra Ligure e la Val Maremola sono parte integrante, è un territorio unico che ha dimostrato come la sinergia e la cooperazione tra comuni rappresentino un esempio virtuoso e imprescindibile per lo sviluppo del nostro comprensorio – dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e sviluppo strategie outdoor Daniele Rembado – L’anno scorso Pietra Ligure ha avuto l’onore di ospitare la Coppa del Mondo di Enduro, vivendo in prima persona l’entusiasmo e lo straordinario impatto di una manifestazione di questa portata. Eventi di così alto livello internazionale e prestigio sono una vetrina formidabile che accende i riflettori globali sulle nostre eccellenze, generando un’enorme ricaduta positiva non solo in termini turistici ed economici, ma anche di coesione per tutte le nostre comunità. Oggi, nel sostenere e accompagnare Finale Ligure verso l’appuntamento del 2026, continuiamo a fare sistema, pronti a confermare la Finale Outdoor Region come assoluto punto di riferimento mondiale per l’outdoor“.

“Essere stati scelti per ospitare il Campionato del Mondo UCI è motivo di grande orgoglio, ma anche una responsabilità importante. I risultati che la Finale Outdoor Region ha raggiunto negli ultimi anni non sono affatto scontati. Nel mondo ‘algoritmico’ in cui viviamo oggi, dove l’attenzione delle persone e dei mercati si conquista e si perde molto rapidamente, non ci si può permettere di vivere di rendita – commenta Ugo Frascherelli, presidente del Consorzio FOR – Per questo motivo è fondamentale continuare a investire nella qualità del territorio, nella manutenzione della rete sentieristica, nei servizi e nell’accoglienza. Solo attraverso un miglioramento costante possiamo continuare a offrire agli atleti, alle squadre e agli appassionati un’esperienza all’altezza dei più importanti eventi internazionali e della reputazione che la Finale Outdoor Region si è costruita nel tempo. Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per mostrare al mondo ciò che siamo oggi, ma soprattutto per continuare a costruire il futuro della nostra destinazione.”

“Questo traguardo non è frutto del caso – commenta Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI -, ma il giusto coronamento di un percorso ventennale che ha visto istituzioni, imprese, associazioni e cittadini collaborare uniti per trasformare la Finale Outdoor Region nella capitale mondiale indiscussa dell’enduro. La scelta di Finale Ligure come sede iridata – prosegue Invernizzi – è la prova che quando un territorio sa ‘fare sistema’, investendo sulla qualità, sulla cura della rete sentieristica e su un’accoglienza d’eccellenza, i massimi riconoscimenti internazionali diventano realtà”.

Il piano di comunicazione integrata

La macchina organizzativa è già al lavoro sul fronte della comunicazione e della promozione dell’evento.

È stata approvata la locandina ufficiale dei Campionati del Mondo, primo elemento del kit di immagine coordinata che il Comitato Organizzatore Locale metterà a disposizione degli operatori locali, insieme a un manuale di utilizzo per favorire una comunicazione condivisa e coerente sui diversi canali.

È inoltre in fase di ultimazione il sito ufficiale dell’evento www.events.finaleoutdoor.com, che diventerà il punto di riferimento per atleti, media, appassionati e visitatori, con una sezione dedicata ai supporter locali.

Sono in produzione tre spot promozionali – due dedicati alla destinazione e uno specificamente orientato al mondo MTB – che saranno trasmessi attraverso i canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery. Parallelamente saranno attivate azioni di ufficio stampa dedicate sia ai media specializzati outdoor e mountain bike sia alla stampa generalista e turistica a livello regionale e nazionale.

La strategia di comunicazione prevede una collaborazione costante con l’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e Warner Bros. Discovery per gli aspetti legati alla competizione sportiva, affiancata da attività sviluppate insieme a Visit Finale Ligure per la promozione del territorio e degli eventi collaterali. Dal punto di vista sportivo, la presenza delle competizioni Enduro ed E-Enduro consentirà di raccontare la destinazione, valorizzando la straordinaria varietà di esperienze che il territorio offre agli appassionati di mountain bike.

Prosegue inoltre la campagna di reclutamento dei volontari che contribuiranno all’organizzazione dell’evento e che sarà rilanciata nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali di Visit Finale Ligure e del Consorzio FOR.

“In questi trent’anni l’outdoor ha trasformato profondamente e in modo positivo il nostro territorio. La soddisfazione più grande oggi è vedere quante persone, soprattutto giovani, abbiano trovato in questo settore opportunità di lavoro e di crescita, contribuendo a creare un’economia sana e dinamica. In questo percorso gli eventi hanno avuto un ruolo fondamentale. Fin dalle prime gare di cross country e dalle prime edizioni della 24H si Finale, sono stati lo strumento che ci ha fatto conoscere nel mondo e che ha contribuito a costruire la reputazione internazionale della Finale Outdoor Region – spiega Enrico Guala, direttore marketing del Consorzio Finale Outdoor Region e direttore dell’evento – Per questo vogliamo che il Campionato del Mondo UCI, l’evento più importante mai ospitato, sia percepito come un patrimonio di tutto il territorio: un’occasione per mostrare ancora una volta non solo uno straordinario evento sportivo, ma anche l’identità, i valori e la qualità dell’accoglienza che ci contraddistinguono. Essere consapevoli di ciò che abbiamo costruito insieme è il modo migliore per continuare a crescere e affrontare le sfide future”.

Il progetto di branding territoriale

Uno degli elementi centrali del percorso di avvicinamento ai Campionati del Mondo sarà il progetto di branding territoriale, pensato per trasformare Finale Ligure e i comuni della Finale Outdoor Region in un grande palcoscenico dedicato all’enduro e curato dall’agenzia di comunicazione mszlab.

A partire dall’estate, bandiere, banner, totem, strutture autoportanti, elementi decorativi e punti fotografici saranno distribuiti nei diversi rioni della città e sul territorio con l’obiettivo di creare un’identità visiva forte, coinvolgente e immediatamente riconoscibile. Un sistema coordinato di allestimenti accompagnerà residenti, atleti e visitatori lungo le vie della città e del comprensorio, contribuendo a costruire un’atmosfera di festa e di accoglienza degna di un Campionato del Mondo.

Gli eventi che accompagneranno il Mondiale

Accanto alle competizioni sportive, il programma prevede una serie di iniziative pensate per coinvolgere la comunità locale e i visitatori provenienti da tutto il mondo.

Tra gli appuntamenti già in programma figura la cerimonia di apertura con la Parata delle Nazioni, prevista venerdì 16 ottobre. Le squadre nazionali sfileranno nel cuore della città tra bandiere, musica e pubblico, inaugurando ufficialmente il weekend iridato in un’atmosfera di grande partecipazione.

Grande attenzione sarà dedicata anche al progetto delle Case delle Nazioni, che da venerdì a domenica trasformerà il centro di Finale Ligure in un viaggio tra culture, tradizioni e community provenienti da tutto il mondo. Bar, locali e spazi cittadini diventeranno luoghi di incontro dedicati ai team, agli atleti, ai tifosi e agli appassionati che raggiungeranno la Finale Outdoor Region per vivere il più importante appuntamento internazionale dell’enduro. Ogni Casa racconterà un Paese attraverso musica, gastronomia, tradizioni, eventi speciali e momenti di festa aperti a tutti. Sono inoltre previste attività di engagement dedicate al pubblico e il coinvolgimento diretto degli atleti. Informazioni e modalità di adesione saranno comunicate nelle prossime settimane.

Il programma prevede inoltre una serata di benvenuto per atleti e volontari presso il Cinema Moretti di Pietra Ligure, con un momento conviviale seguito dall’incontro aperto al pubblico “Riscoprire la Liguria” con Harald Philipp.

La manifestazione si concluderà domenica 18 ottobre con il Final Party, la festa ufficiale di chiusura in programma in piazza Vittorio Emanuele II.

Il programma completo degli eventi collaterali è attualmente in fase di definizione e verrà presentato nei prossimi mesi (per maggiori informazioni: events.finaleoutdoor.com).