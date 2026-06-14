Finale Ligure: fine lavori per la passerella di San Donato e la passeggiata di Varigotti

Finale Ligure. Si chiudono alcuni cantieri attesi da tempo, mentre altri sono pronti a partire nei prossimi giorni. È questo il quadro dell’aggiornamento settimanale diffuso dall’amministrazione comunale, che fa il punto sugli interventi in corso e su quelli programmati sul territorio.

Tra le opere ormai concluse figura il secondo lotto della passeggiata di Varigotti, dove i lavori sono sostanzialmente terminati e il percorso è stato riaperto al pubblico. “Restano da installare alcuni elementi di arredo urbano, il cui arrivo è previsto nelle prossime settimane” afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco.

Concluso anche il primo lotto della passeggiata tra Castelletto e San Donato, già nuovamente percorribile dai pedoni in vista della stagione estiva. “Nei prossimi giorni si procederà con il completamento dell’impianto di illuminazione, mentre il secondo lotto dell’intervento dovrebbe prendere il via alla fine di settembre” aggiunge Folco.

Proseguono invece le opere di messa in sicurezza nell’area interessata dalla frana di Olle Inferiore. “Le palificazioni sono state completate e, secondo quanto comunicato dal Comune, tecnici e impresa stanno valutando l’istituzione di un senso unico alternato per agevolare gli spostamenti dei residenti”.

Tra i cantieri in partenza spicca quello per il rifacimento del tetto dell’asilo di Finalborgo. “L’avvio dei lavori è previsto per lunedì e comporterà modifiche temporanee alla viabilità in via delle Mura, dove sarà istituito un senso unico alternato durante la fase di installazione del ponteggio” sottolinea ancora l’assessore finalese.

Novità anche per il Teatro Sivori, dove prenderà il via l’intervento destinato a completare il lato affacciato su Piazza Milano. Un’opera considerata strategica per il recupero e la valorizzazione di uno dei principali simboli culturali della città.

Sul fronte dell’accessibilità, la Giunta ha approvato l’atto di indirizzo relativo al PEBA, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. “Gli interventi, già finanziati, riguarderanno circa sedici attraversamenti pedonali in via Brunenghi, uno in via Alonso, opere in via Bolla e l’adeguamento dei servizi igienici del Palazzo Comunale e degli uffici Urbanistica. In arrivo inoltre ulteriori 98 mila euro che consentiranno di programmare nuove opere”.

Attenzione anche al patrimonio storico. Nel corso della settimana verrà allestito un cantiere nell’area di Porta Reale per effettuare lavori di pulizia e sigillatura di alcune venature responsabili di possibili infiltrazioni. Nel frattempo è stato installato un nuovo impianto di illuminazione per valorizzare la facciata della chiesa.

Per quanto riguarda le scuole, l’amministrazione è intervenuta sul tema dei parchi gioco delle elementari di Marina e Calvisio. “I vecchi giochi erano stati rimossi perché non più sicuri e il Comune ha già predisposto il progetto per la loro sostituzione. Nel Consiglio Comunale del 19 giugno sarà portata in votazione la variazione necessaria a finanziare l’intervento, per un investimento complessivo di 217 mila euro” precisa Folco.

Non si fermano infine le manutenzioni ordinarie, con interventi effettuati nella zona di Pia, in particolare lungo la Passeggiata Vecchiato e nell’area del parcheggio situato prima della galleria.

Tra le anticipazioni per il futuro, il ripristino dell’area dell’ex Hotel Regina, nella piazza della stazione. “La nuova pavimentazione, realizzata dai privati, potrebbe rappresentare un modello per un eventuale restyling complessivo della piazza. È stata inoltre richiesta con urgenza l’asfaltatura della strada che collega il palazzo alla stazione, con l’obiettivo di ripristinare gli stalli dedicati ai motocicli”.

“Una serie di interventi, grandi e piccoli, che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbero contribuire a migliorare sicurezza, accessibilità, decoro urbano e qualità degli spazi pubblici in tutta la città” conclude l’assessore finalese.