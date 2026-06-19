Finale Ligure, ecco la nuova struttura turistica in piazza Vittorio Veneto

Finale Ligure. Taglio del nastro per la nuova struttura residenziale in piazza Vittorio Veneto 2 a Finale Ligure, dopo i lavori di riqualificazione dell’edificio davanti alla stazione ferroviaria. Un iter urbanistico-edilizio iniziato con la precedente amministrazione comunale e che si concluso nelle settimane scorse, arrivando all’inaugurazione ufficiale avvenuta nella giornata di ieri.

“NUA boutique apartaments” si presenta come una ulteriore e potenziale offerta dell’ospitalità finalese, nell’ambito di un restyling realizzato in una zona strategica della cittadina rivierasca e che raccoglie l’eredità dello storico storico ex Hotel Regina, presidio del turismo finalese per decenni.

L’intervento rappresenta un progetto che vuole inserirsi nel turismo di qualità della Riviera di Ponente, con una serie di appartamenti di pregio destinati all’affitto turistico. L’obiettivo è quello offrire una casa vacanza a tutto tondo, all’insegna di comfort, autonomia e relax nel soggiorno.

Inoltre, il nome della struttura affonda le sue radici nella cultura locale: NUA richiama, infatti, “neuva”, la parola che nel dialetto ligure significa “nuova”.

E la scelta di Finale Ligure da parte degli investitori non è stata casuale, considerato anche il ruolo dell’entroterra e la città diventata ormai punto di riferimento internazionale per gli sport outdoor.

Il tutto grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali nell’ambito delle varie fasi progettuali.