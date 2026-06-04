Finale Ligure attiva lo Sportello di prossimità dell’U.E.P.E. per favorire l’inclusione sociale e la legalità

Sarà attivo anche nel Comune di Finale Ligure lo Sportello di prossimità dell’U.E.P.E., l’Ufficio Locale per l’Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia, un nuovo presidio di prossimità tra istituzioni e cittadini, pensato per agevolare l’accesso ai servizi e favorire un rapporto più diretto con cittadini, famiglie, enti e realtà locali coinvolte nei percorsi di esecuzione penale esterna.

A partire dal mese di luglio, i funzionari ministeriali dell’U.E.P.E. riceveranno i cittadini presso lo sportello di via Pertica 24, ogni martedì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30, all’interno dei locali già in uso alla Consulta del Volontariato.

L’U.E.P.E. svolge un ruolo centrale nell’accompagnamento delle persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità, promuovendo percorsi orientati al reinserimento sociale, alla responsabilità individuale e alla riduzione del rischio di recidiva, mettendo in stretta relazione tra di loro sicurezza, legalità e inclusione. Un indirizzo condiviso dalla collaborazione anche tra Amministrazione comunale, Ministero della Giustizia e Terzo Settore.

«Questo nuovo sportello rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Finale Ligure, Luciana Di Mauro -. Sostenere il lavoro dell’U.E.P.E. significa investire concretamente sulla sicurezza e sul reinserimento sociale. Ringrazio per la disponibilità dimostrata la dirigente dott.ssa Irene Barengo, l’assistente sociale dott.ssa Linda Spotorno, nonché il presidente della Consulta del Volontariato Emanuele Gerardi e il presidende dell’Associazione “A Cielo Aperto”, il dott.Ramon Fresta, il quale opera presso lo spin U.E.P.E. di Savona e che ha portato un contributo determinante in questa nuova apertura”.

“Questa sinergia accorcia le distanze tra Stato e cittadini, offrendo risposte concrete direttamente sul nostro territorio” conclude l’assessore finalese.