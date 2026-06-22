Finale Ligure, approvato l’aggiornamento del Puc. Simonetti sulle barricate: “Un’iniezione di cemento mostruosa”

Finale Ligure. “Venerdì sera il consiglio comunale di Finale Ligure ha approvato un aggiornamento del Puc che permetterà di costruire ancora di più di quanto già previsto dal Piano Urbanistico Comunale del 2007. Se i cittadini finalesi avessero votato l’amministrazione Berlangeri per fermare l’avanzata del cemento del decennio Frascherelli-Guzzi oggi possiamo affermare che hanno sbagliato: si costruirà ancora e ancora di più”. Così Simona Simonetti, consigliera del gruppo di minoranza “Scelgo Finale”.

“In particolare le zone di sacrificio urbanistico saranno la zona Finalpia-Calvisio (AR11) e la zona a monte di Finalmarina compresa fra via forti di Legnino, via caviglia, via XXV Aprile (AR10) su cui sarà possibile costruire ulteriori 6000 metri quadri per 170 appartamenti da 35 metri quadri per zona. Una iniezione di cemento mostruosa. In particolare l’area a monte di Finalmarina (area di Puc AR10) era satura ossia aveva completato le previsioni di PUC, quindi non si sarebbe più potuto costruire. Con questa modifica invece potranno essere realizzati ancora 170 appartamenti”.

Aggiunge Simonetti: “L’ampliamento dei volumi costruibili è basato sul fatto che i volumi previsti nel 2007 per i distretti di trasformazione Piaggio e Ghigliazza erano maggiori di quelli concessi. Quindi quei volumi non utilizzati per le previsioni Piaggio e Ghigliazza sono stati spalmati sulla città di Finale Ligure. Seguendo questa logica se non si costruissero più Piaggio e Ghigliazza tutta quelle costruzioni potrebbero con una semplice variazione essere riportate sul Comune di Finale Ligure”.

“La delibera, complessa nel contenuto e nella forma, è stata studiata a fondo con il supporto di tutte le forze politiche del centro sinistra. Questo lavoro di squadra non si fermerà alla delibera e proseguirà per cercare di preservare la bellezza del nostro territorio”.