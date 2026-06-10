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Impatto violento

Finale, incidente tra una moto e un mezzo pesante in via Calvisio: grave centauro trasportato in ospedale

Ha riportato traumi importanti ai femori e al bacino: sul posto la Croce Verde di Finalborgo e l’automedica del 118

Albenga Croce Bianca automedica

Agg ore 14.20 Il motociclista sarà sottoposto ad un intervento chirurgico volto a ridurre l’entità delle fratture, ma non è in pericolo di vita.

Finale Ligure. Incidente nella mattinata odierna (10 giugno) a Finale. È successo intorno alle 7,30, in via Calvisio, dove, stando a quanto riferito, si è verificato un violento impatto tra una moto e un mezzo pesante. 

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 25 anni che, sbalzato dalla sella ha riportato diversi traumi in seguito all’accaduto. 

A preoccupare, in particolare, lesioni importanti ai femori e al bacino. È stato soccorso dai militi della Croce Verde di Finalborgo e dal personale medico del 118. 

Mentre la dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione, il 25enne stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

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