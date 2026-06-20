Finale, il 23 giugno ospiti di lusso al Borel: appuntamento con Costacurta, Montolivo e Marocchi

Anche quest’anno Sky Sport e il programma “Calciomercato – L’Originale” tornano nella riviera ligure. Ma da segnare sul calendario non ci sono solo le serate della trasmissione.

Infatti, martedì 23 giugno alle 14:30 allo stadio Felice Borel di Finale Ligure saranno ospiti i talent del programma, nonché ex calciatori. L’appuntamento organizzato dal Finale FC prevede la partecipazione di Alessandro Costacurta, Riccardo Montolivo e Giancarlo Marocchi.

Il comunicato della società giallorossoblù:

Sky Sport torna a Finale Ligure e soprattutto al “Felice Borel”. Come l’anno scorso ospiteremo la troupe di Sky, giunta in riviera per la trasmissione Calciomercato l’Originale. Tra gli ospiti spiccano Alessandro Costacurta, storico difensore del Milan, Riccardo Montolivo, centrocampista ex Milan e Fiorentina, e Giancarlo Marocchi, oggi commentatore, ma con un passato tra Bologna e Juventus. L’appuntamento è per martedì 23 giugno alle ore 14:30 presso il nostro impianto. Invitiamo tutti i nostri tesserati a partecipare indossando l’abbigliamento di rappresentanza.