Finale, continua l’impegno dell’associazione Noi per Voi: millecinquecento pasti all’anno contro la solitudine

Finale Ligure. “In media all’anno cuciniamo 1500 pasti per i nostri ospiti che sono una ventina. L’obiettivo è quello di assicurare ad ognuno di loro due pasti alla settimana e di dare la possibilità agli ospiti di socializzare, spesso sono persone sole che passano la maggior parte del loro tempo a casa”.

Con queste parole il presidente, Roberto Trapani, dell’associazione Noi per Voi spiega il progetto “Non da soli non di solo cibo“, sostenuto dal Comune di Finale Ligure che offre il pranzo alle persone sole e indigenti ogni martedì e giovedì del mese presso la loro sede di Finalborgo.

“Siamo una trentina di volontari ma quelli “più attivi” e in prima linea sono una decina. Abbiamo anche quattro ragazzi che hanno una borsa lavoro e una persona che svolge i lavori socialmente utili. Cuciniamo, serviamo ai tavoli e ci occupiamo anche di pulire il tutto”, aggiunge il presidente.

In cucina, ai fornelli, ci sono Roberto Trapani, presidente dell’associazione, insieme a Carla Amato, Giuliana Alciatore e Mariella Mariano, Vincenzo Comelli e Marilena Marinelli che fa parte, come Trapani, del dipartimento “Solidarietà Emergenza” della Federazione italiana cuochi.

“Cuciniamo pasti sostanziosi, nulla da invidiare ad un vero e proprio ristorante (ride ndr), prepariamo ogni tipo ti alimento dal pesce alla carne. Cerchiamo di fare il massimo ed assicurare un pasto dignitoso ogni volta”.

Ma le attività non si fermano soltanto al mangiare: “Organizziamo anche gite e uscite di vario tipo – aggiunge – i due giorni che apriamo la mensa sociale al pomeriggio viene anche un’educatrice per svolgere alcune attività di laboratorio”.

Le spese sono tante e i contributi comunali non bastano: “Tutte le attrezzature all’interno della sede le abbiamo comprate noi – sottolinea il presidente – abbiamo comprato dai tavoli alle sedie passando per tutta l’attrezzatura della cucina, c’è sempre poi qualcosa da comprare o da aggiustare. Per questo spesso facciamo delle piccole attività extra per sovvenzionarci: partecipiamo ad eventi gastronomici che organizza la città”.

L’associazione Noi x Voi è nata a dicembre 2012 da lì un lungo percorso: “Siamo partiti ma non avevamo una sede – spiega – organizzavamo gite e tante altre attività, siamo partiti con poco. Abbiamo sempre comunque cercato di aiutare il territorio finalese poi, piano piano, abbiamo aperto la sede (inaugurata ad aprile 2019) e siamo partiti con la mensa sociale”.

L’associazione continua a partecipare ad attività sul territorio sia per farsi conoscere che per autofinanziarsi. Per il 1 e 2 giugno sarà presente, dalle ore 19 alle 23, presso il porto di capo San Donato di Finalpia all’evento gastronomico organizzato dall’Associazione Mare, Dintorni & Contorni.