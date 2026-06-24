Finale, Cappa: “Fatta un’annata senza soffrire come da programmi. Campagna acquisti buona, non sempre vince la corazzata”

Finale Ligure. Tanti bambini contenti per la visita di due volti noti del calcio italiano come Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo. Una bella atmosfera andata in scena al Felice Borel, e su Sky, che ha reso felice anche Candido Cappa, presidente del Finale.

“Principalmente quella con Calciomercato l’Originale è una manifestazione dedicata ai bambini, perché è bello vedere l’entusiasmo che dimostrano di fronte a questi giocatori, che sono molto alla mano e disponibili. Questa iniziativa è organizzata dal Comune, noi facciamo quello che dobbiamo fare per loro e siamo contenti”, ha dichiarato.

Sul lato sportivo giallorossoblù, invece, Cappa fa un’analisi complessiva: “Noi ci eravamo predisposti di vivere un’annata senza soffrire come nelle ultime due e l’obiettivo è stato raggiunto. Abbiamo impostato la squadra per la stagione che sta iniziando, abbiamo confermato l’allenatore per dare continuità al progetto e, sulla carta, la campagna acquisti è stata buona. Poi sarà come sempre il campo a dire la sua, però la società si è mossa bene e siamo soddisfatti: dovremmo fare una buona annata“.

Finale che in fase mercato ha fatto orbitare alcuni profili che potrebbero fare elevare le ambizioni. Spiccano i due carcaresi Brovida e Kosiqi, per la porta il colpo Canevari, poi altre indiscrezioni dei giorni scorsi su Crovella, Pirotto e Vultaggio. Tra gli ultimi rinnovi quello più importante è quello di Youri Vittori, elemento fondamentale nel reparto offensivo di Alessi.

“Il campionato sarà difficilissimo, ci sono delle corazzate, però non sempre sono le squadre favorite a vincere – continua Cappa -. A volte ci sono formazioni che non sono favorite e poi magari alla fine arrivano loro davanti“.

Lato struttura, invece, il presidente finalese spiega: “Siamo in attesa che vengano prese le decisioni giuste. C’è da rifare la tribuna, che è una grossissima opera, però ci è stato promesso che almeno gli interventi più fattibili e veloci, come la sistemazione del fondo di gioco, le reti di recinzione e alcuni lavori di manutenzione, dovrebbero essere fatti”.

“Il Comune ci ha detto così e noi chiaramente non possiamo fare altro che sperare che vengano realizzati. Per la tribuna, invece, prevedo che servirà un po’ più di tempo prima di poterla avere nuovamente utilizzabile al 100%“.

In merito a questi aspetti, ieri l’assessore Sericano ha svelato che saranno previsti dei sopralluoghi per poi avviare un progetto di riqualificazione del Borel. Situazione da monitorare, quindi, con l’obiettivo di valorizzare nuovamente la struttura finalese.