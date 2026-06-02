Finale, Aurelia chiusa tra il 3 e il 4 giugno (dalle 21 alle 6) per i lavori nella galleria Caprazoppa

Finale Ligure. La Polizia Locale di Finale Ligure informa che, per consentire ad ANAS l’esecuzione di improrogabili lavori di messa in sicurezza della Galleria Caprazoppa, la SS1 Aurelia sarà temporaneamente chiusa al traffico solo nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, (e non anche quella successiva) dalle ore 21 alle ore 06 del mattino.

La circolazione stradale subirà le seguenti modifiche:

I veicoli provenienti da Finale Ligure saranno deviati sulla SP 490 del Melogno in prossimità dell’ex stabilimento Piaggio. I veicoli provenienti da Borgio Verezzi saranno invece deviati in corrispondenza dell’intersezione regolata dal passaggio a livello.

Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

Per ridurre al minimo i disagi e limitare le interferenze con i cantieri già presenti in autostrada, la chiusura notturna della Galleria Caprazoppa è stata ridotta e gli interventi urgenti saranno concentrati nella fase temporale indicata.