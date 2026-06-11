  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Ufficiale

Finale, annunciato il nuovo preparatore dei portieri: è Andrea Tufano

I giallorossoblù rinforzano lo staff. Esperienze tra Brindisi, Vado e Sampdoria per il figlio di mister Felice Tufano

Generico giugno 2026

Il comunicato 

L’F.B.C. Finale è felice di poter annunciare l’ingresso nello staff della Prima Squadra, in qualità di Preparatore dei Portieri, di Andrea Tufano.

Andrea vanta esperienze importanti sia da giocatore che da preparatore. Ha militato nelle fila di Vado e Brindisi, oltre che nei settori giovanili di Genoa e Savona. Dopo la parentesi calcistica, ha avuto l’occasione di curare la preparazione dei portieri nella Sampdoria per alcune stagioni.

Benvenuto in giallorossoblu Andrea e buon lavoro!

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.