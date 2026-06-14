Fezzanese in Serie D dopo un match clamoroso, paradiso-inferno-paradiso per i verdi. E il Savona spera…

Partita infinita al termine di una stagione infinita. Ma la Fezzanese torna in Serie D dopo appena una stagione. I verdi spezzini hanno vinto i playoff nazionali di Eccellenza superando il Lascaris al termine di una gara di ritorno, come si suol dire, vietata ai deboli di cuore.

Dopo la vittoria 3-1 dell’andata, la strada per la squadra di Ponte sembrava spianata. Al 20′ Cesarini ha segnato il goal del vantaggio Fezzanese. Il Lascaris ha compiuto però una clamorosa rimonta chiudendo i regolamentari sul 3-1 (De Mitri, Achino e Savva). Nei supplementari, i liguri hanno avuto la forza di reagire a quella che poteva essere una batosta psicologica devastante. Al 124′ hanno infatti conquistato un rigore che la bandiera Bruccini non ha sbagliato.

Rammarico per il Savona che, in caso di vittoria contro il Vallescrivia in finale playoff, avrebbe festeggiato proprio oggi il passaggio in Eccellenza. A stappare lo spumante, invece, sono gli orange.

Rimane però un piccolo spiraglio per gli Striscioni. Infatti, sembra esserci la possibilità di una fusione tra il Vallescrivia e il Campomorone, che libererebbe un posto in Eccellenza facendo scattare il ripescaggio della seconda classificata nella griglia di Promozione. Le due società hanno parlato della questione, resta da capire quale sarà la decisione dei club nelle prossime settimane.

Più in generale, la vittoria della Fezzanese sembra certificare il buon livello dell’Eccellenza ligure. Nelle ultime quattro stagioni, ben tre volte la formazione della nostra regione ha vinto i playoff nazionali. Ci erano riuscite la Lavagnese nel 2023 e la Cairese nel 2024.