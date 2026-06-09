Festa dell’Albicocca di Valleggia, il Comune di Quiliano lancia il concorso “Vetrine in festa”

Quiliano. Il Comune di Quiliano, in occasione della tradizionale Festa dell’Albicocca di Valleggia, prevista nel fine settimana 26/27 e domenica 28 giugno, con una anteprima domenica 21 giugno, promuove un’iniziativa rivolta alle attività commerciali del territorio: il concorso “Vetrine in Festa – Albicocca di Valleggia”.
L’obiettivo è quello di coinvolgere i commercianti nella valorizzazione della manifestazione, invitandoli ad allestire le proprie vetrine con decorazioni a tema albicocca, contribuendo così a diffondere un clima di festa in tutto il paese.
A ciascun partecipante verrà fornita una cassetta simbolica dell’albicocca di Valleggia, elemento distintivo del concorso, che dovrà essere inserita nella composizione della vetrina.
Le vetrine saranno valutate sulla base di creatività, originalità e attinenza al tema.
L’iniziativa rappresenta un’occasione di collaborazione tra Amministrazione e attività economiche locali, con l’intento di rafforzare il senso di comunità e promuovere una delle eccellenze del territorio.
La premiazione si terrà sabato 27 giugno alle 21, durante la manifestazione Albicocca di Valleggia.