Festa della Repubblica, gli eventi e le celebrazioni in programma per il 2 Giugno nella provincia di Savona

Savona. Il 2 giugno ricorre la Festa della Repubblica, che celebra il referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946, attraverso il quale gli italiani e le italiane furono chiamati a scegliere democraticamente se mantenere la monarchia, che aveva governato il Paese fin dalla sua unificazione, oppure instaurare la Repubblica. L’esito della consultazione sancì la nascita dell’ordinamento repubblicano italiano.

Di seguito il programma delle celebrazioni nelle diverse località della provincia di Savona.

Savona

CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO – In occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana martedì 2 giugno alle ore 21 nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli del Comune, la sezione locale dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti invita al concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Gudni Emilsson. L’orchestra eseguirà la “Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 ‘Eroica'” di Ludwig van Beethoven, opera simbolo di tensione ideale, forza morale e affermazione dell’uomo di fronte alla storia. Un momento musicale e civile dedicato alla memoria, alla libertà e ai valori fondativi italiani.

La scelta del programma ha un significato profondo: richiama l’esecuzione della terza “Sinfonia” da parte dei sopravvissuti il 16 maggio 1945 sul piazzale dell’appello del campo di concentramento nazista di Mauthausen. Al termine della serata gli studenti degli istituti superiori leggeranno il “Giuramento di Mauthausen” come gesto di continuità fra memoria storica, responsabilità civile e trasmissione dei valori alle nuove generazioni.

“I musicisti scelsero Beethoven perché sì che era nato in Germania ma la sua musica appartiene al mondo – ha affermato Ugo Folco in rappresentanza della Diocesi di Savona-Noli, ente compatrocinante, durante la presentazione dell’evento – Il compositore scrisse l”Eroica’ per celebrare e osannare Napoleone Bonaparte perché pensava incarnasse la triade rivoluzionaria ‘Liberté, Égalité, Fraternité’. Quando si accorse che non era così stracciò la dedica. I musicisti ex deportati del campo nazista recuperarono quella musica e in un certo senso riabilitarono la triade ‘Libertà, Uguaglianza, Fraternità’.”

“Questo concerto ha un significato importante per noi – ha dichiarato il presidente dell’ANED Simone Falco – Simboleggia il ritorno alla vita dopo gli anni di atrocità compiute dai nazisti. Mauthausen fu l’ultimo campo ad essere liberato il 5 maggio 1945. Il 16 maggio fu eseguita dai sopravvissuti l”Eroica’ e redatto il ‘Giuramento di Mauthausen’. Il concerto è fondamentale non solo per l’ANED ma per tutti gli antifascisti e coloro che credono nei valori della libertà.”

Il concerto è organizzato dall’ANED nazionale con le sezioni di Savona e Genova e gode del patrocinio della Diocesi di Savona-Noli, del Comune di Savona, della Provincia di Savona, della Regione Liguria e dell’Unione Industriali.

SI PARLA DI VOTO ALLE DONNE IN SALA ROSSA – In occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne nel nostro Paese il Soroptimist International Club di Savona, con il patrocinio del Comune e dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Savona, ha organizzato una manifestazione per celebrare il momento in cui le italiane, dopo aver pagato un prezzo altissimo alla guerra ed alla riconquista della libertà e della dignità del nostro Paese, ebbero il diritto di eleggere i propri rappresentanti e quello – non meno importante – di essere elette.

Per la prima volta le donne furono in grado di battersi in prima persona per la tutela dei loro diritti e vennero poste le basi per quella uguaglianza fra i cittadini senza distinzione di sesso di lì a poco solennemente proclamata dalla Costituzione Repubblicana.

La manifestazione si terrà alle ore 17,00 del 3 giugno prossimo, nella Sala Rossa del Palazzo Comunale, ed a parlare di questa storica conquista sarà la Professoressa Giosiana Carrara, Dottore di ricerca in filosofia politica, che ha insegnato storia e filosofia al Liceo classico Chiabrera di Savona, è stata Direttore scientifico e didattico dell’ISREC di Savona, ed è attualmente membro del Comitato scientifico dell’ILSREC di Genova, nonché coordinatrice del gruppo di ricerca ligure su “Le donne dalla Resistenza alla Repubblica”.

Alassio

Martedì 2 giugno, ad un anno esatto dal concerto inaugurale tenutosi in occasione della Festa della Repubblica, la Giovane Orchestra della Riviera si esibisce ad Alassio nella stessa ricorrenza, resa quest’anno ancora più significativa dall’80° anniversario della Repubblica Italiana e del voto alle donne. L’appuntamento è fissato per le ore 21 presso la Collegiata di Sant’Ambrogio, per una serata dedicata alla grande musica classica.

Il concerto, organizzato dall’Associazione Vecchia Alassio in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Ambrogio, con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio, vedrà protagonisti gli ottimi interpreti della formazione nata alla fine del 2024 con l’obiettivo di creare un nuovo progetto musicale dedicato ai giovani talenti del territorio, accomunati da passione per la musica e dedizione, offrendo loro un importante percorso formativo che gli permette di vivere appieno l’esperienza della vita d’orchestra e di approfondire il repertorio sotto la guida di maestri di grande competenza. A presentare la serata sarà il M° Andrea Elena, mentre la direzione musicale è affidata al M° Mauro Borri.

Il programma si aprirà con la Sinfonia n. 3 di William Boyce; proseguirà con la Sinfonia n. 9 in Do maggiore di Franz Joseph Haydn, a cui seguiranno la suggestiva Sonata da Chiesa in Fa Maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart e Il Cantico delle Creature di San Francesco, per concludersi con la luminosa Sinfonia n. 13 K.112 di Mozart.

La preparazione orchestrale è stata curata dal Prof. Giovanni Sardo per gli archi, dal Prof. Mauro Borri per basso continuo e direzione principale, dal Prof. Raffaele Esposto per gli strumenti a fiato e dalla Prof.ssa Lavinia Carbone per la chitarra. Ingresso libero.

Borghetto Santo Spirito

Martedì 2 giugno 2026, alle ore 18.00, presso il Palazzo Comunale di Piazza Italia, il Comune di Borghetto Santo Spirito celebrerà la Festa della Repubblica con un appuntamento culturale e musicale di particolare significato, dedicato agli ottant’anni della Repubblica Italiana e al fondamentale traguardo della partecipazione delle donne alla vita democratica del Paese.

L’evento si aprirà con il saluto istituzionale del Sindaco Giancarlo Canepa e proseguirà con un concerto che vedrà protagonisti il soprano Angelica Cirillo, la voce narrante Loredana De Flaviis e il pianista Leonardo Ferretti.

Attraverso musiche di Gastaldon, Ennio Morricone, Francesco Paolo Tosti, Ruggero Leoncavallo, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, alternate a letture dedicate alla Repubblica, alla Costituzione e alle figure femminili che hanno contribuito alla crescita democratica del nostro Paese, il pubblico sarà accompagnato in un percorso di memoria e riflessione.

L’iniziativa intende ricordare il referendum del 2 giugno 1946, con cui gli italiani scelsero la Repubblica, e il primo voto politico delle donne, evento che segnò una svolta storica nel cammino verso una piena partecipazione democratica.

“Celebrare la Festa della Repubblica significa rinnovare il nostro impegno verso i valori della libertà, della democrazia e della partecipazione. A ottant’anni da quella storica scelta, ricordiamo con gratitudine quanti hanno contribuito a costituire il nostro Paese e rendiamo omaggio alle donne che, per la prima volta, poterono esercitare il diritto di voto, diventando protagoniste della vita democratica italiana”, dichiara il sindaco Giancarlo Canepa.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Loano

CORTEO IN CENTRO – A Loano le celebrazioni inizieranno alle 11.45 con il raduno in piazza Italia. Alle 12 prenderà il via il corteo che, passando da via Doria, via Cavour, arriverà in piazza Rocca. Il corteo poi imboccherà lungomare Garassini-Garbarino e arriverà fino al monumento ai caduti, dove il sindaco di Loano Luca Lettieri pronuncerà un discorso. Al termine, sfilata del corteo in corso Roma, via Simone Stella e via Cavour e ritorno in piazza Italia.

Durante le celebrazioni verranno poste due corone di fiori: una in via Cavour, davanti alla lapide dedicata a Maria Rosa Nicoletta Raimondi, madre di Garibaldi, e una in piazza Rocca, davanti alla lapide in ricordo dell’Eroe dei Due Mondi.

Le celebrazioni si svolgono con la collaborazione del Gruppo Alpini di Loano e del corpo bandistico Santa Maria Immacolata.

CONFERENZA IN BIBLIOTECA – Sempre martedì 2 giugno alle 17.30 la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal di Loano ospitata una conferenza dal titolo “8 settembre 1943, 2 giugno 1946. Quando il Popolo martoriato ed umiliato si fece Popolo Sovrano con la Resistenza e la Costituzione”.

L’iniziativa è promossa dalla sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano, da Aned Savona-Imperia e dal Centro Studi Costituzione e Democrazia, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Loano.

Nel corso dell’incontro interverranno Luigi Vassallo, Stefania Bonora e Claudia Carosi, mentre l’introduzione è stata affidata al presidente di Anpi loano Giovanni Rovelli. Alla conferenza parteciperà anche il violinista Ubaldo Achiardi.

“L’articolo 1 della nostra Costituzione afferma solennemente che la sovranità appartiene al popolo – ricorda il presidente di Anpi Rovelli – Durante il pomeriggio ripercorrendo la storia dal Regno d’Italia dai massacri della Grande Guerra alle manifestazioni dei contadini e degli operai fino alla dittatura fascista che porto il Paese alla Seconda Guerra Mondiale. Fu di fronte alla tragedia provocata dal fascismo che italiani e italiane fecero le loro scelte di dignità avviando quel percorso che poi la Costituzione avrebbe concretizzato. Gli oratori porteranno episodi ed aneddoti sulla Resistenza accaduti nel nostro territorio, raccontati da testimoni oculari vissuti in quel periodo, accompagnati da alcune letture. Sarà una piccola e breve lezione di storia per non dimenticare”.

L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione dedicato alla nascita della Repubblica Italiana, avvenuto esattamente 80 anni fa, e ai valori della Resistenza e della Costituzione, ripercorrendo il passaggio storico che, dopo gli anni della guerra e della dittatura, portò il popolo italiano a diventare “Popolo Sovrano”.

Quiliano

In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, il Comune di Quiliano ha organizzato per il 2 giugno 2026 una serie di iniziative alle quali tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Ore 17.30 – Valleggia, ingresso ex S.M.S. Aurora

Riposizionamento della targa commemorativa dedicata a Sandro Pertini, alla presenza del Consigliere Regionale Andrea Orlando, ex Ministro della Repubblica.

Ore 18.30 – Sala Consiliare del Comune di Quiliano

Presentazione del libro “L’espatrio” del Prof. Giuseppe Milazzo. Il volume ripercorre la fuga di Filippo Turati e Sandro Pertini dalle persecuzioni fasciste e il loro espatrio verso la Francia, attraverso documentazione storica e testimonianze.

Ore 20.30 – Sala Consiliare

Incontro con i ragazzi e le ragazze del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Quiliano, che presenteranno una relazione sulla visita al Parlamento svolta l’11 maggio 2026 nell’ambito del progetto dedicato alla promozione della cultura della legalità.

Ore 21.00 – Sala Consiliare

Proiezione in diretta dell’evento nazionale “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”, promosso dalla Presidenza della Repubblica.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata di commemorazione e condivisione, occasione preziosa per rinnovare il valore della memoria storica e il senso di appartenenza alla comunità democratica del Paese.