Festa della Repubblica, ad Albenga la frazione di Leca si veste di tricolore grazie all’Anpi

Albenga. “Grazie ad una simpatica iniziativa dell’Anpi Leca “Felice Cascione che ha distribuito le bandierine e diverse locandine ai commercianti della frazione che hanno aderito in massa e con entusiasmo, l’80° anniversario della Repubblica verrà accolto tra un tripudio di tricolori”. Lo fa sapere, in una nota, l’Anpi. Med.D’Oro F.Cascione” di Leca d’Albenga.

Il nuovo direttivo capitanato dal neo eletto e riconfermato Presidente Ester Bozzano, “si è ripromesso di svolgere maggiore attività all’interno del paese, come si sa infatti spesso, l’attività di Anpi Leca si svolge nei paesi delle Valli, nella sala Soci Coop, nelle scuole ecc”.

“Avere una nuova squadra che mi supporta – afferma la Presidente – mi da un nuovo entusiasmo, stiamo lavorando per un ricco programma di eventi che vedranno anche il centro di Leca coinvolto, anche in collaborazione con la Parrocchia, presentazioni libri e non solo”.

“Ora stiamo lavorando perchè il ricordo di Felice Cascione che ogni anno riproponiamo ad Alto la prima domenica di agosto ( quest’anno il 2 agosto) torni ad essere un momento di aggregazione e socialità nel nome e nei valori di Felice Cascione con giochi per bambini, bancarelle, una mostra sulla Resistenza fatta dai bimbi della scuola primaria di Cisano, musica e solidarietà, al quale invitiamo già ora , tutti quanti a partecipare”, conclude.