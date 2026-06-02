Festa della Repubblica: a Roma i sindaci di Varazze e Albisola Superiore

Savona. C’era anche un po’ della nostra provincia a Roma, alla Parata del 2 Giugno, nel giorno della Festa della Repubblica: i sindaci di Varazze e Albisola. Luigi Pierfederici e Maurizio Garbarini hanno partecipato al grande evento. Una grande emozione che raccontano cosi.

“Ho avuto l’onore di essere a Roma, insieme ai sindaci provenienti da tutta Italia, per rappresentare la mia città nelle celebrazioni per la Festa della Repubblica. – racconta con orgoglio Luigi Pierfederici, sindaco di Varazze – Aprire la Parata del 2 giugno è stata una grande emozione. Indossare il Tricolore significa portare con me il volto della nostra città: le famiglie, i lavoratori, i giovani, gli anziani, le associazioni e tutti coloro che ogni giorno contribuiscono, con il proprio impegno, a rendere la nostra comunità più viva e unita”. Poi aggiunge “Celebrare gli ottant’anni della Repubblica vuol dire fare memoria del passato e tradurlo in impegno presente: abbiamo la responsabilità di custodire e promuovere ogni giorno i valori democratici che la guidano. La Repubblica vive nelle scelte quotidiane, nel rispetto delle istituzioni, nella partecipazione, nella solidarietà e nel senso di appartenenza che ci lega come cittadini”.

Una grande emozione, anche per il primo cittadino di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini. “Mentre il tricolore issato in centro al paese grazie alla collaborazione della Protezione Civile AIB Albisola sventola, io oggi sono a Roma alla Cerimonia per l’80esimo anniversario dalla nascita della Repubblica Italiana organizzato dalla Presidenza della Repubblica alla presenza delle massime cariche dello Stato. – sottolinea il primo cittadino – Ho partecipato con una numerosa delegazione di sindaci italiani organizzata da Anci e insieme al collega Luigi Pierfederici, sindaco di Varazze, abbiamo deciso di vivere questa ricorrenza nel cuore della capitale della nostra Nazione. Partecipare alla Parata e sentire le parole del nostro Presidente Mattarella rivolte a tutti i pubblici ufficiali, ai Sindaci e alle autorità civili e militari di sprone a continuare a lavorare nell’interesse della collettività e a difendere i principi della nostra Costituzione, – sottolinea Garbarini – sono il più grande stimolo a continuare a prestare servizio per la comunità per il prosieguo del mio mandato amministrativo”.