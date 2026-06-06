Festa della leva 1985 ad Albenga condita da amicizia, solidarietà e nuove idee per il futuro

Albenga. Si è svolta ieri sera (5 giugno), presso i centralissimi Bagni Albenga, la festa di leva dei nati nel 1985, un appuntamento che ha riunito quasi 50 partecipanti per celebrare insieme il traguardo dei 40 anni + 1 in un clima di amicizia, allegria e condivisione.

L’evento ha rappresentato molto più di una semplice rimpatriata tra compagni di scuola e amici di una vita: è stato un momento capace di unire ricordi, nuove esperienze e il desiderio di fare qualcosa di concreto per il territorio.

Nel corso della serata è stata organizzata una lotteria benefica, il cui ricavato è stato devoluto interamente a Un Passo alla Volta ODV, associazione ingauna impegnata nel sostegno alle famiglie con bambini nello spettro autistico.

Un legame, quello tra la Leva 1985 e l’associazione, che affonda le proprie radici già dallo scorso anno, quando proprio il gruppo dei neoquarantenni fu il primo in assoluto a sostenere concretamente la neonata realtà associativa. Un impegno che anche quest’anno è stato rinnovato con convinzione, confermando la volontà di continuare a camminare al fianco dell’associazione e delle famiglie che quotidianamente sostiene.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori Francesca Galizia, Francesco Di Lieto, Maurizio Cavallera, Mattia Garofalo e Guido Lugani, che hanno sottolineato come la partecipazione e l’entusiasmo dimostrati abbiano confermato il valore dell’iniziativa.

Tra i momenti più emozionanti della serata anche il ricordo di Carmine della Pizzeria Le Anfore, luogo simbolo della gioventù di molti partecipanti, e la nascita ufficiale della “Pizza Leva 1985”, un omaggio che celebra una generazione che, a distanza di oltre quarant’anni dalla nascita, continua a dimostrare di saper trasformare l’amicizia in partecipazione, solidarietà e amore per la propria città.