Fermato con la cocaina e in possesso di migliaia di euro in contanti sospetti: arrestato dai carabinieri ad Albisola

Albisola Superiore. Prosegue ininterrotta l’attività capillare di controllo del territorio dei carabinieri del Comando Provinciale di Savona, con particolare attenzione alle aree più sensibili e di maggiore frequentazione da parte dei residenti e dei turisti.

Nella serata di ieri (14 giugno), i carabinieri della Stazione di Albisola, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dopo aver notato una macchina sospetta nel centro di Albissola Marina, hanno proceduto al controllo del conducente.

Si tratta di un 32enne di nazionalità albanese, residente in provincia di Savona, risultato gravato da precedenti di polizia.

Il controllo approfondito svolto dai militari ha permesso di rivenire 7 grammi di cocaina suddivisi in 8 dosi e 2mila euro contanti, come presumibile provento dell’attività di spaccio.

Successivamente i carabinieri hanno esteso il controllo anche al domicilio del 32enne, dove sono stati rinvenuti ulteriori 30 grammi di cocaina, altri 2mila euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale di confezionamento.

Al termine degli accertamenti i militari lo hanno tratto in arresto e, a seguito di giudizio direttissimo, svoltosi nella mattinata odierna (15 giugno) nel Tribunale di Savona, veniva convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nei servizi di controllo, sia in chiave preventiva che repressiva, i carabinieri continuano a svolgere attività di contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti