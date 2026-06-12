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Problema

Facebook down: messaggio di errore e migliaia di segnalazioni

Disagi diffusi nel pomeriggio odierno (12 giugno)

Generico giugno 2026

Mondo. Nel pomeriggio di oggi (12 giugno) si è registrato un massiccio e improvviso blackout che ha colpito Facebook e altre piattaforme del gruppo Meta in tutto il mondo. 

Migliaia di utenti hanno segnalato schermate bianche, caricamenti infiniti e l’impossibilità di aggiornare la bacheca sia da smartphone che da computer.

E moltissime persone si sono riversate su altri social network rimasti attivi per chiedere conferme e condividere screenshot dei messaggi d’errore.

Al momento l’azienda guidata da Mark Zuckerberg non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito alle cause tecniche che hanno provocato questo improvviso blocco.

I disagi hanno coinvolto non solo i normali utenti, ma anche aziende e professionisti che utilizzano i canali social per lavorare.

La situazione è iniziata a migliorare a partire dalle 16,15, ma qualcuno continua comunque a riscontrare disagi.

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