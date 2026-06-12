Fabio Macchia in Serie D con il suo Millesimo: confermato anche il suo staff

Millesimo. Dubbi? Nessuno. Solo una formalità che il Millesimo ha svolto e comunicato ufficialmente questa mattina: Fabio Macchia guiderà i giallorossi in Serie D.

Il tecnico millesimese si vivrà l’annata nel massimo campionato dilettantistico dopo tre anni di scalate, dalla Prima Categoria alla Serie D.

Con lui, il club ha reso noto lo staff tecnico e medico per la prossima stagione.

Un’altra operazione di riconferma:

– Vice allenatore: Ivo Castello

– Collaboratore tecnico: Davide Salvatico

– Preparatore atletico: Luca Tagliero

– Preparatore dei portieri: Davide Baldaccini

– Medico Sociale: Matteo Lombardi

– Fisioterapista: Roberto Ferraro

– Team manager: Yuri Brioschi

“Siamo fieri e orgogliosi di dare continuità a questo progetto tecnico. A Fabio e a tutto lo staff auguriamo un ottimo e proficuo lavoro”, scrive il Millesimo.