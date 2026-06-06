Ex Invidia di Varazze, approvate le nuove linee guida verso il bando di gara per la riqualificazione

Varazze. Un nuovo passo avanti nel percorso per il recupero dell’ex “Invidia”, lo storico disco-bar di Corso Matteotti. La giunta comunale ha approvato l’aggiornamento delle linee guida per la riqualificazione della struttura, uno dei passi fondamentali del percorso che condurranno alla pubblicazione del bando di gara per la sua concessione.

“Vogliamo riuscire a pubblicare il bando e individuare il nuovo concessionario entro il 2026 – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici, – L’iter che si svilupperà nei prossimi mesi ha l’obiettivo di sbloccare questa situazione che riguarda il centro della città e che l’amministrazione ha molto a cuore. Le linee guida approvate dalla giunta sono un passo importante in questa direzione“.

Il documento di indirizzo stabilisce alcuni criteri architettonici e strutturali che dovranno essere rispettati per la riqualificazione dell’immobile. Gli interventi di risanamento conservativo e di adeguamento strutturale, infatti, dovranno valorizzare gli aspetti di tutela storica, adeguandosi al contempo alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Si prevede che il progetto di riqualificazione proponga un restyling unitario in continuità con la porzione privata per l’involucro esterno dell’edificio.

“Le problematiche fino ad ora sono state dovute principalmente al fatto che l’edificio è in parte di proprietà privata e in parte demaniale. – spiega l’assessore al Demanio Filippo Piacentini – Siamo riusciti a elaborare queste linee guida grazie a un intenso lavoro di interlocuzione e alla collaborazione dei privati: oggi iniziamo ad avere gli elementi che faranno da base al bando per individuare il nuovo concessionario e restituire dignità a una struttura fatiscente ormai da troppi anni”.

L’amministrazione, infatti, è già al lavoro per formalizzare un accordo per disciplinare i rapporti con i privati confinanti, proprio perché la struttura è divisa in termini di proprietà, ma unica dal punto di vista architettonico e dell’accessibilità.

“La sinergia con la proprietà adiacente garantirà un intervento armonioso, di qualità e duraturo. Con queste linee guida stiamo definendo regole chiare per prevenire eventuali intoppi nell’iter di affidamento della concessione e per eliminare una situazione di degrado: l’obiettivo è quello di riconsegnare ai varazzini e ai turisti un luogo di assoluto pregio, restituendo bellezza e vitalità a un punto nevralgico della città”, conclude il aindaco.

La struttura di Corso Matteotti, chiusa dal 2018, era già stata oggetto di una gara nel 2020, in seguito alla quale nei primi mesi del 2021 la società vincitrice, Invidia srls, aveva rinunciato alla firma della concessione, motivando la scelta con le difficoltà legate alla pandemia.