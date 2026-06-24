Evoluzione e Libertà, Tommaso Scalzi nominato segretario regionale della Liguria

Liguria. Continua la fase di crescita e radicamento territoriale per Evoluzione e Libertà. Con una decisione strategica volta a consolidare la presenza del partito nel Nord-Ovest, i vertici nazionali con a capo il segretario nazionale Giuseppe Basile e il presidente Mirko Greco hanno ufficializzato la nomina di Tommaso Scalzi come nuovo segretario regionale della Liguria.

La scelta si inserisce in un piano di riorganizzazione complessiva del movimento, che punta a intercettare con maggiore forza le istanze del territorio ligure, dal rilancio infrastrutturale alla tutela del tessuto economico locale.

Dice Tommaso Scalzi: “Ringrazio Evoluzione e Libertà per la fiducia accordatami. Assumo questo incarico con la volontà di rafforzare in Liguria un’area politica liberale, popolare e riformatrice, capace di parlare con chiarezza al mondo del centrodestra e di contribuire alla crescita della coalizione attraverso idee, competenze e visione. Credo in un centrodestra moderno che sappia coniugare libertà, sicurezza, sviluppo economico e attenzione alla persona, senza lasciare indietro nessuno. Sul tema delle pari opportunità serve superare approcci ideologici e costruire invece un confronto serio, pragmatico e condiviso, fondato sul rispetto, sulla dignità e sulla coesione sociale”.

“In Liguria lavoreremo per aprire un dialogo costruttivo con tutte le forze della coalizione, valorizzando ciò che ci unisce e costruendo percorsi comuni sui grandi temi del territorio: dai giovani ai diritti passando per economia, sanità ed imprese.”