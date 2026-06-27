Evade dai domiciliari e ruba al centro commerciale, poi aggredisce un agente di Polizia a calci e morsi: arrestata a Savona

Savona. La Polizia di Stato ha arrestato a Savona una cittadina italiana di 47 anni, già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, evasione e lesioni personali aggravate. La donna è stata inoltre deferita in stato di libertà per il reato di tentato furto.

L’intervento è scaturito nel primo pomeriggio di giovedì, a seguito di una chiamata al Nue con la quale veniva segnalata la presenza di una donna all’interno di un centro commerciale del centro cittadino, intenta ad impossessarsi di un paio di occhiali del valore di oltre 260 euro.

Giunti sul posto, i poliziotti delle Volanti hanno riscontrato sin da subito un atteggiamento ostile da parte della donna che, per sottrarsi ai controlli, ha addirittura aggredito gli operatori. In particolare, la violenza è stata rivolta contro uno dei poliziotti, colpito con calci e morsi, tanto che al termine dell’intervento l’agente ha dovuto rivolgersi al pronto soccorso per le cure.

Gli approfondimenti effettuati hanno consentito di accertare che la donna era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché gravata da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. In particolare, nel corso di quest’anno era già stata tratta in arresto per tentata rapina impropria, resistenza, lesioni e, nei giorni scorsi, per evasione.

Giovedì era uscita legittimamente di casa, in quanto autorizzata a recarsi presso un ufficio pubblico per assolvere ad incombenze personali, ma la stessa pensava bene di variare il percorso previsto, recandosi presso il vicino centro commerciale per rubare gli occhiali da sole.

Al termine degli atti di rito, la donna è stata arrestata per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, evasione e lesioni personali aggravate, mentre è stata denunciata per il reato di tentato furto. Posta quindi a disposizione dell’autorità giudiziaria, all’esito del giudizio per direttissima, celebrato ieri, ne sono stati disposti gli arresti domiciliari.