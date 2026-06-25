European Summer Cup: Loano torna capitale del tennis giovanile europeo

Loano. Sarà ancora una volta Loano ad ospitare una delle più prestigiose manifestazioni del tennis giovanile internazionale. Dal 29 giugno al 1° luglio il circolo tennis di via Aurelia farà da palcoscenico alla fase finale della European Summer Cup Under 14 femminile, competizione che assegnerà il titolo europeo di categoria e i pass per il campionato del mondo.

L’evento, organizzato per il quinto anno consecutivo dall’Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini, si aprirà ufficialmente il 28 giugno alle 18.30 con la cerimonia inaugurale. Le gare si svolgeranno nelle giornate del 29 e 30 giugno e del 1° luglio, quando, al termine degli incontri, si terranno anche le premiazioni.

La manifestazione rappresenta una vetrina di assoluto prestigio per il tennis giovanile internazionale. Nel corso degli anni, infatti, sui campi della European Summer Cup sono passate numerose atlete che successivamente hanno raggiunto i vertici del ranking mondiale, trasformandosi in protagoniste del circuito professionistico.

A contendersi il titolo europeo saranno le migliori nazionali del continente. A Loano arriveranno infatti le prime due classificate dei quattro gironi eliminatori attualmente in corso in diverse nazioni europee. Il primo raggruppamento si disputa in Croazia e coinvolge Croazia, Estonia, Germania, Ungheria, Svizzera e Ucraina. Nel secondo, ospitato dalla Repubblica Ceca, sono impegnate Austria, Repubblica Ceca, Olanda, Polonia, Serbia e Slovacchia. Il terzo girone, in programma in Francia, vede in campo Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Portogallo e Turchia. Nel quarto, in corso in Romania, partecipano Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Finlandia, Italia, Montenegro, Romania, Spagna e Svezia.

La formula di gioco prevede due incontri di singolare e uno di doppio per ogni sfida tra nazionali. Oltre al titolo continentale, la fase finale assegnerà anche cinque posti per il campionato del mondo.

Quella di Loano è l’unica manifestazione internazionale giovanile a squadre di tennis che si svolge in Italia e rappresenta un appuntamento di altissimo livello tecnico e organizzativo. Un riconoscimento importante non solo per la città, ma per l’intero movimento tennistico ligure, che trova nel circolo loanese un punto di riferimento sia sotto il profilo organizzativo sia per l’attività formativa dedicata ai giovani atleti.

“La Federazione internazionale ha apprezzato la nostra capacità organizzativa e ci ha riconfermato anche per quest’anno l’organizzazione del campionato europeo Under 14 femminile – spiega Alberto Zizzini – che è una competizione che rappresenta il passaggio tra l’attività giovanile e il circuito professionistico. Da qui sono passate giocatrici che hanno raggiunto le prime posizioni della classifica mondiale come Sabalenka, Svitolina, Jankovic, Errani, Pennetta e Vinci. Sarebbe fantastico poter avere anche la nazionale italiana nella fase finale di Loano”.

La locandina dell’evento