Entra in acqua e si sente male: 75enne salvato dall’intervento dei bagnini a Finale

Finale Ligure. Voleva fare probabilmente un tuffo rinfrescante, ma qualcosa è andato storto. E a salvare la persona e la situazione, per fortuna, sono stati due bagnini.

È questo il riassunto di quanto avvenuto nella mattinata odierna (26 giugno), a Finale Ligure, precisamente davanti ai bagni Serenval. Stando a quanto riferito, intorno alle 10,30, un 75enne è entrato in acqua.

Ha fatto solo pochi passi e si trovava ancora a riva, quando è stato colto con ogni probabilità da un malore. Le gambe hanno ceduto e ha iniziato a bere acqua. A quel punto è stato decisivo l’intervento dei bagnini.

Il primo a soccorrerlo e a farlo uscire dall’acqua è stato Giorgio Lazzaretti, al quale sono poco dopo accorsi in aiuto i colleghi Mauro Assirelli e Luca Ferrari. Con loro anche un altro bagnino in quel momento fuori servizio, Michael Bagnis. Mentre uno di loro è corso a prendere il defibrillatore, un altro ha iniziato il massaggio cardiaco.

E poco dopo sono sopraggiunti i militi della Croce Bianca di Finale, il personale medico del 118 e gli uomini della Capitaneria di Porto.

Dopo averlo stabilizzato, il 75enne è stato poi trasportato, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.