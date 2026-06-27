Elena Ballerini torna in Tv: la conduttrice loanese alla guida di “Cinema e Luce”, il nuovo programma di Rai3

Loano. E’ previsto per oggi, sabato 27 giugno, alle 15.25, il debutto della conduttrice loanese Elena Ballerini alla conduzione del nuovo programma “Cinema e Luce” su Rai3.

Il programma accompagnerà il pubblico alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo a celebri film e produzioni televisive, raccontando il profondo legame tra il territorio italiano e il grande schermo.

La prima puntata, dal titolo “Tuscia. Immagini scolpite”, è dedicata all’Alto Lazio viterbese e ai suoi straordinari paesaggi, plasmati dalla presenza del peperino, la tipica pietra vulcanica che ha modellato nel tempo il volto di questo territorio.

Un viaggio tra borghi, natura e storia alla scoperta di una terra che ha ospitato importanti produzioni cinematografiche e numerose fiction Rai, diventando negli anni una fonte d’ispirazione per registi, artisti e creativi.

Attraverso racconti, testimonianze e immagini suggestive, “Cinema e Luce” metterà in risalto il legame tra il patrimonio culturale e paesaggistico della Tuscia e il mondo dell’audiovisivo, valorizzando luoghi che continuano a incantare il pubblico e i professionisti del settore.

Per Elena Ballerini si tratta del ritorno in televisione dopo un periodo dedicato alla maternità. Nel luglio 2024 è nata la sua secondogenita, Victoria Sofia. La conduttrice ha annunciato con entusiasmo il nuovo progetto Rai durante una recente ospitata ad Agorà, su Rai 3, dove ha presentato “Cinema e Luce”, il programma che la vede protagonista alla conduzione.