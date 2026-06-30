Eccellenza, la Voltrese verso la rinuncia: Savona alla finestra

Sembra riproporsi lo schema per cui l’Italia sperava in una rinuncia dell’Iran per essere ripescata al Mondiale. Ma se questa situazione era più che altro una suggestione che ormai si ripropone, con diverse forme, dal 2018, per le speranze di ripescaggio del Savona si tratta di possibilità concrete.

La prima speranza era la fusione tra Vallescrivia e Campomorone. Le società sono andate vicinissime a unire le forze. Poi, la vittoria dei playoff della Fezzanese e il conseguente ripescaggio del Vallescrivia hanno portato il club orange a scegliere di misurarsi da solo nel campionato superiore. Il matrimonio sarebbe probabilmente andato in porto in caso di sconfitta della Fezzanese. A testimonianza di ciò, il fatto che il discorso sia stato rimandato all’anno prossimo.

Ora, il secondo spiraglio per il Savona è rappresentato dalla Voltrese. Pare infatti che il club del ponente genovese non abbia la forza per sostenere un campionato impegnativo come l’Eccellenza, massimo livello regionale. E da quanto filtra sembra proprio che il club sia orientato a non iscriversi, anche se il presidente Ottonello aveva dichiarato qualche settimana fa che ci avrebbero provato.

D’altronde, giunti a fine mese, la Voltrese non ha annunciato né il nome dell’allenatore che dovrebbe sostituire Massimo Sciutto (approdato al Masone) né conferme di calciatori. Il termine per l’iscrizione è metà luglio. Ma ben prima si potrebbero avere notizie su un’indiscrezione che trova diverse conferme nell’ambiente.

Per il mercato del Savona, non dovrebbe cambiare molto. I nomi ufficializzati e che circolano hanno tutti disputato a buon livello, se non ottimo, anche l’Eccellenza. Dopo le ufficializzazioni dei nuovi innesti Pili, Galli, Sogno e Castiglione, il Vecchio Delfino dovrebbe formalizzare gli arrivi di Rezi (dal Campomorone) e di Gnecchi (dal Celle Varazze). Il Savona aveva fatto un pensierino anche su Mattia Grandoni. Il centrocampista è andato a un passo dalla firma con la Carcarese ma nelle ultime ore la trattativa con i biancorossi sembra aver preso una brusca frenata. Anche la Cairese, in ogni caso, è tra le papabili per il centrocampista ex Alessandria.