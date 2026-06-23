Eccellenza, la Cairese raddoppia i Casazza: anche Alessandro è gialloblù

La Cairese ha ufficializzato l’arrivo del classe 2002 Alessandro Casazza, che trova in rosa il fratello Lorenzo annunciato ieri. Si tratta del terzo annuncio in entrata. Il primo era stato Lorenzo Facello a centrocampo. Conferme invece per Emanuele Boveri e Luca Castiglia.
Il comunicato del club
L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare che Alessandro Casazza è un nuovo giocatore della Prima Squadra gialloblù.
Centrocampista classe 2002, Alessandro è cresciuto nel settore giovanile del Vado e ha maturato importanti esperienze tra Eccellenza e Serie D emiliana, vestendo le maglie di Corticella, Castenaso e Mezzolara.
Alessandro arriva in gialloblù dopo l’esperienza in Spagna con la maglia del Paterna CF.
La società gli dà il benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.
Benvenuto Alessandro!