Eccellenza, la Cairese raddoppia i Casazza: anche Alessandro è gialloblù

L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare che Alessandro Casazza è un nuovo giocatore della Prima Squadra gialloblù.

Centrocampista classe 2002, Alessandro è cresciuto nel settore giovanile del Vado e ha maturato importanti esperienze tra Eccellenza e Serie D emiliana, vestendo le maglie di Corticella, Castenaso e Mezzolara.

Alessandro arriva in gialloblù dopo l’esperienza in Spagna con la maglia del Paterna CF.

La società gli dà il benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.

Benvenuto Alessandro!