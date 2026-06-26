Due Onde: il Festival del Mare conquista Alassio con sport e divertimento

Alassio. Mercoledì 24 giugno si è svolta ad Alassio la prima edizione del Festival del mare Due onde, con il patrocinio del Comune e della Marina di Alassio. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di numerose famiglie, ben felici di poter trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento ad accesso completamente gratuito.

“Siamo molto soddisfatti di aver organizzato una manifestazione aperta a tutti, bambini, genitori, nonni, senza distinzioni di età – afferma Carlo Canepa, presidente del Circolo Nautico al Mare – e dare loro modo di godere del mare e della spiaggia riservati alla Scuola vela, un angolo meraviglioso della nostra cittadina che molti non conoscono e dove si svolgono le attività promosse dal Circolo. È stato bello vedere tante persone divertirsi giocando a beach volley, racchettoni, calcio, roundnet, ma anche semplicemente a ruba bandiera, e provare la marcia acquatica, la canoa, la barca a vela, tutto sotto l’occhio attento dei nostri validissimi istruttori e a tanti volontari. I partecipanti, quasi stupiti dell’iniziativa, ci hanno ringraziato per aver passato una così bella giornata”.

Alle attività sportive si è aggiunto anche un giro all’isola Gallinara con due turni alla mattina e uno al pomeriggio garantito dai mezzi del Circolo. Nessun problema per gli spostamenti: Il trenino di Alassio e una navetta hanno permesso ai partecipanti di raggiungere il porto senza usare l’auto. L’accompagnamento musicale non è mai mancato sia durante la manifestazione sia la sera prima in piazza dei Partigiani, dove era esposta una barca della Scuola vela, e in uno spazio riservato dal Comune i volontari del Circolo e gli organizzatori dell’evento rispondevano alle molte domande di famiglie incuriosite dalla proposta e raccoglievano le prenotazioni per il giorno seguente.

Alle tante manifestazioni sportive e culturali che allietano l’estate di Alassio, si aggiunge così questo Festival del mare Due onde, “nato all’interno del direttivo del CNAM – come ricorda il consigliere Lorenzo Fazio – con l’intento di promuovere un turismo sempre più a misura delle famiglie e far conoscere le attività del Circolo in un tratto di mare e di spiaggia non contaminati da conservare in tutta lo loro bellezza”.