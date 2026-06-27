Due nuove unità cinofile per i Vigili del Fuoco della Liguria: al comando di Savona arriva il Border Collie Ginevra

Savona. I Vigili del Fuoco della Liguria si arricchiscono di due nuove unità cinofile operative: Ginevra (Border Collie) con il vigile esperto Nicola Ronga prenderanno servizio al comando di Savona; ​Maui (Labrador) con il vigile esperto Alessio Tolu al comando di Genova.

​I due binomi uomo-cane hanno ottenuto la certificazione ufficiale dopo un percorso formativo d’élite durato 10 mesi presso la Scuola Nazionale di Volpiano (Torino).

L’addestramento ha previsto prove di obbedienza, agilità e specializzazione tecnica per due scenari principali: ricerca di persone disperse in superficie (aree boschive o impervie); ricerca sotto le macerie (crolli strutturali o terremoti); ambito operativo e impatto.

Ginevra

​Le nuove unità sono pronte a intervenire in contesti regionali, nazionali e internazionali, lavorando in sinergia con le squadre USAR (Urban Search and Rescue), specializzate in catastrofi urbane.

Maui

Con l’inserimento operativo di Ginevra e Maui, il dispositivo di soccorso cinofilo della Liguria sale a un totale di 11 unità dislocate tra le province di Genova, Savona e Imperia.