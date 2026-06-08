“Dritti all’Isola” 2026: edizione da record ad Albenga tra sport, mare ed emozioni

Albenga. Grande successo per l’edizione 2026 di “Dritti all’Isola”, la storica gara di nuoto in acque libere che ha animato il litorale ingauno con una giornata all’insegna dello sport, del mare e della condivisione.

Un’edizione che ha fatto registrare numeri importanti, riportando la manifestazione ai livelli di partecipazione precedenti alla pandemia e confermando la sua crescita nel panorama nazionale delle competizioni in acque libere.

Nella classifica generale della Divisione 5K, il primo a tagliare il traguardo è stato Mattia Golti con il tempo di 52’12”, seguito da Andrea Imperiale (52’21”) e Stefano Gentile (52’41”). Completano la top five Francesco Ghettini (52’58”) e Andrea Buttaci (53’19”).

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Una giornata incredibile all’insegna del mare, dello sport, del divertimento e di grandi emozioni: questi sono stati gli ingredienti di un’edizione di Dritti all’Isola che possiamo definire senza esitazione da record. Il numero degli iscritti ha superato ampiamente le aspettative, avvicinandosi ai livelli registrati prima della pandemia. Accanto ai tanti nuotatori provenienti da Albenga e dal territorio, abbiamo accolto partecipanti arrivati anche da molto lontano, a conferma di come questa manifestazione stia diventando sempre più un appuntamento sportivo di grande richiamo”.

“Come amministrazione comunale stiamo investendo con convinzione nello sport e negli eventi legati all’outdoor e al mare, e Dritti all’Isola, gara di nuoto in acque libere, rappresenta perfettamente questa visione. Il fascino unico dell’Isola Gallinara aggiunge inoltre un valore straordinario all’esperienza, rendendo l’evento ancora più speciale”.

“Desidero ringraziare Mattia Rovere, vera anima e cuore pulsante della manifestazione, che ogni anno si dedica con passione all’organizzazione, coordinando il lavoro di tutte le realtà coinvolte. Grazie al suo impegno e a quello di tanti collaboratori e volontari, ogni aspetto viene curato nei minimi dettagli affinché gli atleti possano vivere questa esperienza nel massimo divertimento e soprattutto in totale sicurezza. A Dritti all’Isola, infatti, entusiasmo e sicurezza procedono sempre insieme”, ha aggiunto il primo cittadino.

Soddisfazione anche nelle parole di Mattia Rovere, organizzatore dell’evento: “È stata una giornata davvero entusiasmante e siamo molto soddisfatti della riuscita dell’edizione 2026 di Dritti all’Isola. Desidero ringraziare l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore Camilla Vio, per la disponibilità e il sostegno, l’Ufficio Turismo del Comune di Albenga e soprattutto tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: i volontari, la Capitaneria di Porto, la Polizia di Stato con le moto d’acqua, l’Arma dei Carabinieri, tutte le forze dell’ordine, il Circolo Nautico, la Lega Navale, i volontari della Protezione Civile, la Croce Bianca, gli studenti del Liceo Giordano Bruno e tutte le persone che hanno lavorato per la buona riuscita della manifestazione”.

“I numeri registrati quest’anno sono stati molto importanti e siamo orgogliosi di vedere come la nostra gara stia diventando un punto di riferimento sempre più riconosciuto nel panorama del nuoto in acque libere. Tengo inoltre a sottolineare che Dritti all’Isola è una manifestazione pensata per tutti: i tre percorsi di diversa lunghezza permettono a chiunque di avvicinarsi a questa disciplina e mettersi alla prova in base alle proprie capacità”.

“Abbiamo accolto anche molti bambini e questo ci rende particolarmente felici, perché testimonia la crescente fiducia delle famiglie nei confronti dell’organizzazione e degli aspetti legati alla sicurezza della gara. Un ringraziamento speciale va infine ai ragazzi della categoria Special che, come ogni anno, hanno saputo emozionare tutti i presenti con il loro entusiasmo e la loro straordinaria partecipazione”, ha concluso Rovere.

Le classifiche complete della manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale Icron all’indirizzo: le trovate QUI.