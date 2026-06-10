Dramma a Leca d’Albenga: il giovane Alessandro Ferrari muore in un incidente stradale a soli 26 anni

Albenga. Tragedia per la comunità di Leca d’Albenga, che piange la scomparsa del giovane Alessandro Ferrari.

Il giovane (classe 2000), di professione camionista, originario della frazione ingauna, è una delle due vittime di un incidente stradale avvenuto oggi (10 giugno), in provincia di Cuneo.

Il terribile scontro si è verificato lungo la strada provinciale 60, nel tratto compreso tra i comuni di Niella Tanaro e Lesegno.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante guidato dal 26enne si è scontrato con un’automobile. La dinamica e le cause sono ancora da chiarire.

A seguito dell’impatto, il pesante carico del tir, costituito da massi da argine, si è riversato sulla carreggiata, colpendo un’altra vettura che si trovava a transitare in quel momento.

Il bilancio del sinistro è drammatico: oltre al 26enne di Leca, il cui camion è finito fuori strada, ha perso la vita anche il conducente di uno dei veicoli coinvolti. Ferito e trasportato in ospedale, infine, il conducente dell’altra auto.

Immediato l’intervento dei soccorritori, militi e personale medico del 118, con l’ausilio dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ceva.

La notizia si è diffusa rapidamente in terra ingauna, dove numerosi sono i messaggi di cordoglio e vicinanza, in particolare via social, alla famiglia, che aveva già subito un grave lutto nel 2023, quando era scomparso il fratello di Alessandro, Dario.

Alessandro era radicato nella vita di Leca, dove chi ben lo conosceva lo ricorda come un ragazzo “dolce, educato e di sani principi”, “una persona solare, capace di essere un esempio per gli altri”.