Donazione di organi e tessuti, concluso con grande partecipazione il progetto di sensibilizzazione nelle scuole superiori savonesi

Savona. Si è concluso con grande partecipazione e interesse il progetto di informazione e sensibilizzazione sulla Donazione di Organi e Tessuti, destinato alle scuole superiori di secondo grado savonesi, portato avanti da ASL 2 in collaborazione con AIDO Savona e promosso da Centro Regionale Trapianti diretto dal Professore Alessandro Bonsignore.

Come lo scorso anno, gli Istituti Superiori “Ferraris-Pancaldo” e “Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci” hanno ospitato le dottoresse Sabrina Vernero e Laura Bevilacqua, rispettivamente medico ed infermiere presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Paolo, affiancate quest’anno dal dr Andrea Tomasini, presidente provinciale dell’AIDO.

L’iniziativa prevedeva una serie di incontri con gli studenti per informare in maniera chiara, corretta ed esaustiva sul tema della donazione di organi e tessuti, contribuendo a creare e alimentare la “cultura del sono” tra i giovani.

Nel corso delle riunioni si è avuto l’occasione di spiegare i vari tipi di donazione (organi come cuore, fegato, reni e tessuti) e l’importanza del consenso informato. Sono state inoltre condivisi testimonianze di pazienti trapiantati, che hanno raccontato la loro esperienza e l’impatto che la donazione degli organi ha avuto sulla loro vita. Sono stati proiettati film e video sul tema. Una parte degli incontri è stata dedicata agli aspetti legali, approfondendo insieme la normativa italiana, incluso l’obbligo di esprimere la propria volontà al rinnovo della carta d’identità.

“Ringraziamo i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole che hanno aderito al progetto, dimostrando grande sensibilità, senso civico e attenzione verso un tema tanto delicato quanto fondamentale per la salute pubblica e per il bene collettivo” commenta Monica Cirone, Coordinatore di Area 2 di ATS Liguria. “La solidarietà e l’altruismo rappresentano valori fondanti della nostra società, e la donazione di organi costituisce una delle espressioni più alte e concrete di questi principi, trasformando una scelta individuale in una reale opportunità di vita per altri.”

“Abbiamo scelto come interlocutori privilegiati di questo percorso, gli studenti delle scuole superiori perché volevamo dare loro la possibilità di fare una scelta autonoma e consapevole, nel momento in cui si troveranno a rinnovare il loro documento di identità e potranno scegliere se acconsentire alla donazione di organi e tessuti” spiega la dottoressa Sabrina Vernero, grande promotrice del progetto e medico della SC Anestesia e Rianimazione di ASL 2.

“Volevamo dare loro tutti gli elementi conoscitivi necessari per prendere questa decisione in maniera corretta e consapevole, ma al tempo stesso volevamo far capire loro quanto possa essere importante e inaspettatamente grandiosa una scelta di questo genere”.