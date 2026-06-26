Donare il sangue, gesto da supereroi di tutti i giorni: lo Spiderman savonese per la campagna della Regione

Liguria. Parte la nuova campagna di comunicazione della Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Il protagonista è ancora una volta Mattia Villardita, il volontario savonese impegnato da anni in numerose attività sociali, che veste i panni di Spiderman.

Quest’anno al suo fianco ci sono alcuni personaggi pubblici che hanno scelto di sostenere la campagna e rivolgere un invito ai cittadini liguri a compiere il gesto della donazione. Nella prima clip insieme a Spiderman compaiono il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis.

“Voglio esprimere il mio orgoglio e la mia gratitudine, prima come cittadino e poi come presidente, per come questa campagna di sensibilizzazione sia stata affrontata da tante persone che hanno saputo unire mondi diversi, con lo scopo di parlare a tutti i cittadini – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Vedere i giocatori di Genoa e Sampdoria insieme, grandi personaggi del mondo dello spettacolo, le nostre istituzioni e testimonial come Mattia Villardita uniti per una causa così importante dimostra che ci sono valori che superano ogni appartenenza. Quando c’è da aiutare il prossimo, la Liguria sa essere un’unica grande comunità. Un ringraziamento speciale va a tutti i protagonisti di questa iniziativa: al nostro sistema sanitario, a chi ci ha messo la faccia e, soprattutto, ai donatori che ogni giorno compiono questo gesto con silenziosa generosità. Ora, però, serve la risposta di tutti. Donare il sangue è un gesto semplice, richiede pochi minuti, ma può salvare una vita: e non c’è nulla di più prezioso. Rivolgo quindi un appello accorato a tutti i liguri in vista dei mesi estivi: il bisogno di sangue non va in vacanza, le donazioni non devono fermarsi. Sono certo che, ancora una volta, la nostra regione risponderà con il cuore e la generosità che la contraddistinguono”.

La seconda clip vede protagonisti i giocatori di Genoa e Sampdoria Patrizio Masini e Francesco Conti, mentre nel terzo video tornano Jean Claude e la madre, interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino, protagonisti degli sketch di “Sensualità a corte” nei programmi della Gialappa’s.

Il messaggio della campagna è quello di condividere il valore del dono, sempre “insieme” e “dalla stessa parte”, per garantire la disponibilità di sangue necessaria a interventi chirurgici, trapianti, cure oncologiche, terapie per le malattie del sangue e alle diverse attività ospedaliere.

La campagna è stata anticipata da un video di Annalisa, diffuso sui canali social di Regione Liguria e diventato in poche ore virale. La cantautrice ligure ha invitato i cittadini a donare, ringraziando tutti coloro che, con questo gesto, contribuiscono a salvare vite.

“Per prima cosa desidero ringraziare, ancora una volta, i donatori di sangue e plasma che, con un gesto di grande generosità, contribuiscono ogni giorno a salvare vite umane – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità -. Un ringraziamento particolare va anche alle associazioni dei donatori, il cui impegno quotidiano è fondamentale per garantire la continuità del nostro sistema trasfusionale e diffondere la cultura della solidarietà. Con l’arrivo dell’estate le donazioni tendono fisiologicamente a diminuire, ma il bisogno di sangue e plasma non va in vacanza. Per questo rinnovo l’invito a tutti i cittadini che possono farlo a donare: è un gesto semplice che può fare la differenza per tantissimi pazienti. La campagna di comunicazione che ci accompagnerà per tutta l’estate, con il prezioso contributo di tanti testimonial, vuole ricordare a tutti un messaggio semplice ma fondamentale: continuare a donare, perché ogni donazione può salvare una vita”

Vanessa Agostini, responsabile del Centro regionale sangue, rivolgere prima di tutto un sentito ringraziamento a tutti i donatori e alle associazioni del volontariato che ogni giorno rendono possibile il funzionamento del sistema trasfusionale regionale: “La donazione di sangue è uno dei più alti esempi di solidarietà civile. Dietro ogni unità di sangue ed emocomponenti c’è una persona che ha scelto di dedicare parte del proprio tempo per aiutare chi affronta un intervento chirurgico, un trauma, una terapia oncologica, un trapianto o altre condizioni cliniche che richiedono supporto trasfusionale.

Il 2025 ha rappresentato un anno particolarmente significativo per la raccolta di plasma in Liguria. Il risultato conseguito (con 28.315 kg di plasma inviato all’industria, la Liguria entra tra le regioni virtuose) testimonia la capacità dell’intero sistema regionale – istituzioni, Servizi Trasfusionali, professionisti sanitari, associazioni e donatori – di lavorare insieme verso un obiettivo comune: contribuire in maniera sempre più concreta all’autosufficienza nazionale nella produzione di medicinali plasmaderivati ottenuti da plasma donato in Italia”.

Nel 2025 è cresciuta anche la raccolta di sangue, ma nei primi mesi del 2026 si sono verificati segnali in controtendenza. Per questo Vanessa Agostini sottolinea che è necessario proseguire con ancora maggiore determinazione lungo il percorso intrapreso: “Consolidare e incrementare la raccolta di plasma significa rafforzare l’autonomia del nostro Paese, ridurre la dipendenza dal mercato internazionale e garantire ai pazienti una disponibilità sempre maggiore di medicinali plasmaderivati essenziali. Questo obiettivo deve tuttavia essere perseguito mantenendo elevata anche la raccolta di sangue intero, dalla quale si ottengono i globuli rossi e le piastrine indispensabili per la gestione delle emergenze, degli interventi chirurgici, dei pazienti oncologici ed ematologici e di numerose altre condizioni cliniche. Plasma e sangue intero non sono obiettivi alternativi, ma componenti complementari di un unico sistema trasfusionale chiamato a rispondere ai bisogni di tutti i pazienti”.

“L’estate – conclude Agostini – rappresenta ogni anno un periodo particolarmente critico per l’equilibrio tra disponibilità di sangue e fabbisogno ospedaliero. Le necessità cliniche, infatti, non si riducono durante i mesi estivi, mentre le donazioni tendono fisiologicamente a diminuire. Per questo motivo il Centro Regionale Sangue invita tutti i donatori abituali a programmare la propria donazione anche durante il periodo estivo e rivolge un appello a chi desidera iniziare questo percorso di solidarietà affinché si rivolga ai Servizi Trasfusionali e alle associazioni presenti sul territorio”.

(A questo link tutte le informazioni per sapere come e dove andare a donare)