Domenica 21 giugno celebrazione del 25esimo anniversario della sezione alassina del Centro Pannunzio

Alassio. In occasione del 25esimo anniversario di attività della Sezione Alassina del Centro Pannunzio, domenica 21 giugno, alle 11, si terrà un incontro celebrativo presso la panchina dedicata al Centro, situata sul lungomare di Alassio all’angolo con via Torino, inaugurata nel 2018 per iniziativa della compianta professoressa Chiara Spadoni.

Nel corso dell’iniziativa saranno ricordati i numerosi eventi e attività culturali promossi e curati dal Centro Pannunzio nel Ponente Ligure in questi venticinque anni di attività.

Porteranno il loro saluto il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e il professor Pier Franco Quaglieni, presidente del Centro Pannunzio, da lui fondato nel 1968 insieme a Mario Soldati e Arrigo Olivetti. Sarà inoltre presente Marco Servetto, delegato del Centro Pannunzio per il Ponente Ligure.

Interverranno altresì il senatore Enzo Ghigo e il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, offrendo una testimonianza sul valore dell’opera svolta nel corso degli anni dal sodalizio. A coordinare l’incontro sarà il Gen. Franco Odello.

Nell’occasione verrà fatto omaggio della pubblicazione “Mario Soldati e Italo Calvino tra cultura e politica”, edita dal Centro Pannunzio.